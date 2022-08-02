Смотрите, какие работы в саду и огороде предстоят в августе!
В саду
Поливайте и цветы, и огород по утрам, чтобы листья успели высохнуть до того, как к полудню температура резко поднимется или упадет ночью. Обратите особое внимание на ампельные растения, а также на растущие в горшках, кашпо или других контейнерах: они не должны пересыхать.
Бороться с сорняками
Теплая погода и ливневые дожди также способствуют быстрому росту сорняков. Сорняки лишают культурные растения питательных веществ, а также являются хорошим убежищем для вредителей и болезнетворных микробов.
Ухаживать за увядающими цветами
Потратьте время, чтобы срезать или отщипнуть соцветия летних цветов и многолетников. Таким образом можно продлить время цветения летних цветов, а многолетникам не придется тратить силы на выращивание семян. Дайте созреть семенам тех одно-двухлетних растений, которые вы обязательно хотите видеть в своем саду в следующем году.
Разделять и пересаживать
Глядя на цветение многолетников, можно увидеть, какие из них стали более низкорослыми. Судя по всему, они слишком долго находились в одном месте и их нужно омолодить. Конец августа – лучшее время для деления и пересадки многолетников, цветущих весной и в начале лета. Обязательно полейте их после пересадки.
Резать, не дожидаясь...
В последний раз в этом сезоне обрежьте живые изгороди из лиственных и хвойных пород и продолжайте формировать деревья и кустарники. Внешний вид живых изгородей сохраняется, если их обрезать, когда побеги заканчивают рост и постепенно одревесневают. Также обрезка способствует формированию почек и подготовке к зиме.
Косить и сеять
В августе косите траву реже и выше, а скошенную траву собирайте. Подкормите газон калийным удобрением. Это также подходящее время для посева травы.
В середине августа начните подкармливать весь сад осенним удобрением, которое поможет растениям сильнее противостоять холодам. В конце месяца можно высаживать в грунт первые цветочные клубни и луковицы, которые вас порадуют весной! Сначала посадите луковицы крокусов, хиодоноксов, весенников, колокольчиков, пушкинии, пролесков, а также нарциссов и рябчиков.
Считается, что правильная глубина посадки в три раза больше диаметра луковицы, но точную информацию вы также можете найти на упаковке. Отметьте место посадки. Храните луковицы других цветов в темном и прохладном месте. Их посадку начинают в сентябре-октябре, потому что им нужна более прохладная почва для укоренения.
Убрать со двора
Занесите в помещение комнатные растения, которые провели лето в саду или на балконе. Ночи для них уже могут быть прохладными. При необходимости пересадите их или с помощью черенков омолодите растения, нуждающиеся в этой процедуре, так как молодые растения часто лучше переносят зиму.
В огороде
Собрать урожай
Не позволяйте огурцам, кабачкам или фасоли перерастать. Сбор урожая побуждает растения образовывать новые корнеплоды. Наслаждайтесь ими в свежем виде или сделайте заготовки. При выборочном снятии поспевающих помидоров не забывайте поливать и удобрять растения с уже обрезанной ботвой. Проветривайте теплицу в течение дня, чтобы уменьшить скопившуюся там за ночь влагу.
Копать и укрывать
Ограничьте количество плодов на тыкве. Если на растении осталось три плода или более, имейте в виду, что начиная с пятого растение уже не способно формировать полноценный урожай. Прохладными августовскими вечерами будьте готовы защитить огурцы и тыквы укрывным материалом.
Ранний картофель выкапывайте, как только на ботве появятся признаки увядания. Чем раньше выкопать такую картошку, тем меньше вероятность заражения клубней гнилью и паршой.
В плодово-ягодном саду
Обязательно соберите всю падалицу, иначе упавшие плоды станут хорошей питательной средой для вредителей. Также удалите с веток больные плоды. Неповрежденные плоды используйте для консервирования.
Очищать и дезинфицировать
Очистить ветви косточковых деревьев - сливу и абрикос - от плодов с признаками гнили. Если плодовые деревья обещают богатый урожай, продезинфицируйте погреб и кладовую перед сбором урожая, подготовьтесь к консервированию или отправке на хранение плодов и овощей.