Смотрите, какие работы в саду и огороде предстоят в августе!

В саду

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Поливайте и цветы, и огород по утрам, чтобы листья успели высохнуть до того, как к полудню температура резко поднимется или упадет ночью. Обратите особое внимание на ампельные растения, а также на растущие в горшках, кашпо или других контейнерах: они не должны пересыхать.

Бороться с сорняками

Теплая погода и ливневые дожди также способствуют быстрому росту сорняков. Сорняки лишают культурные растения питательных веществ, а также являются хорошим убежищем для вредителей и болезнетворных микробов.

Ухаживать за увядающими цветами

Потратьте время, чтобы срезать или отщипнуть соцветия летних цветов и многолетников. Таким образом можно продлить время цветения летних цветов, а многолетникам не придется тратить силы на выращивание семян. Дайте созреть семенам тех одно-двухлетних растений, которые вы обязательно хотите видеть в своем саду в следующем году.

Разделять и пересаживать

Глядя на цветение многолетников, можно увидеть, какие из них стали более низкорослыми. Судя по всему, они слишком долго находились в одном месте и их нужно омолодить. Конец августа – лучшее время для деления и пересадки многолетников, цветущих весной и в начале лета. Обязательно полейте их после пересадки.

Резать, не дожидаясь...