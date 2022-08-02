Эпопея с больницей продолжается: Таллинн подал в суд на правительство

В понедельник вечером город Таллинн и фонд Tallinna Haigla Arendus подали в административный суд жалобу на отмену решения правительства, которое постановило лишить будущую больницу финансирования.

Подавшие жалобу надеются также получить от суда предварительную правовую защиту: «Они ходатайствуют о приостановлении действия указанного правительством пункта и в качестве предварительной правовой защиты просят запретить правительству предпринимать какие-либо действия, направленные на изменение "Плана восстановления и жизнестойкости" в части, касающейся Северо-Эстонского медицинского городка, до вступления в силу решения о прекращении судебного разбирательства», — пояснила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Суд дал правительству возможность ответить на ходатайство о предоставлении предварительной правовой защиты. «После этого суд сможет решить, обосновано ли применение предварительной правовой защиты и можно ли рассматривать жалобу», — уточнили в суде.

В начале недели город Хаапсалу и самоуправление Ляэне-Нигула также обратились в суд по практически тем же причинам, чтобы оспорить решение правительства оставить без финансирования железнодорожный участок Турба-Рохукюла.

Кылварт предупреждал: если не будет взаимопонимания, обратимся в суд

В начале июля мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) дал понять, что если с правительством не возникнет общего понимания о компенсации, вопрос придется решать в суде.

«Сейчас мы исходим из того, что юридически у нас есть обязывающие отношения с государством. Нам дали очень четкий юридический сигнал, что Таллинн построит эту больницу и что государство поддержит ее из европейских фондов. Если этот сигнал дан, то вместе с ним возникает и ответственность», — сказал Кылварт и указал, что им должны компенсировать затраты, по крайней мере, в рамках бюджета проектирования.

«Если мы не придем к общему пониманию, делать нечего — будем решать этот вопрос через суд».