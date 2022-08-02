Испытание нервов на прочность ⟩ Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе: мясо не будет облагаться налогом

– В Нидерландах и Дании различные пищевые растения уже массово выращивают в вертикальных крытых теплицах и получают три-четыре урожая в год. Какова эстонская пищевая инновация в этой области?
– Эффективность, созданная в Нидерландах, действительно поражает. Если сравнить, например, количество животных, то у нас 83 000–85 000 дойных коров, а в Нидерландах их 1,5 млн. Они очень крупные экспортеры продовольствия.
ВОПРОС ОТ НАРОДА
Веганский активист Санне Орг: «Господин Крузе, поскольку производство мяса имеет очень большой экологический след, а Европейская комиссия и Организация Объединенных Наций подчеркивают переход к большему количеству растительной пищи в качестве важной меры по борьбе с изменением климата, то следует ли облагать налогом производство мяса и, например, запретить рекламу мяса, чтобы побудить людей есть его меньше?»
– Начну отвечать на вторую часть вопроса, которая касается налогообложения: нет, в данный момент точно нет.
– При этом считается естественным облагать налогом все остальное, что вредно для здоровья – алкоголь, сигареты.
– Естественно. В то же время специалистами и учеными доказано, что усвоение животного белка лучше для организма человека, чем растительного.
– Однако в какой степени?
– Теперь это второй вопрос, к которому мы подходим: едим ли мы слишком много мяса? В связи с этим диетологи действительно придерживаются мнения, что в отдельных регионах, в обществах благоденствия, может быть, действительно, стоит уменьшить его потребление. Если мы вернемся в Эстонию, то так называемая «животная нагрузка» у нас объективно в несколько раз ниже, чем, например, в Нидерландах.