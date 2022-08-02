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Испытание нервов на прочность ⟩ Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе: мясо не будет облагаться налогом

Марек Страндберг
Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе: мясо не будет облагаться налогом
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Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе подтверждает, что не позднее сентября у министерства будет новый канцлер.
Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе подтверждает, что не позднее сентября у министерства будет новый канцлер. Фото: Sander Ilvest
  • Следует действовать так, как будто вы находитесь у власти в течение длительного периода времени
  • Эстонское государство должно иметь возможность прокормить себя
  • Мы начнем переговоры по операционному бюджету во второй половине августа

Продовольственного кризиса в Европе не будет, обещает Урмас Круузе (ПР), который остается министром по делам сельской жизни во втором правительстве премьер-министра Каи Каллас (ПР). Однако он не исключает, что обеспеченность некоторыми продуктами снизится. 

НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС

– Вы уже несколько раз занимали должность министра по делам сельской жизни. Имеете ли вы непосредственный контакт с сельской жизнью и знаете ли вы, как на самом деле обстоят дела в сельском хозяйстве, или вы управляете тем, чем вам дано управлять?

– Я занимаю эту должность в третий раз, однако я занимался сельскохозяйственными работами в 70-х и 80-х годах на ферме своих предков. Понятно, что если смотреть на развитие сельского хозяйства в целом, в том числе и со стороны науки, то развитие было огромным.

– Нынешнюю власть называют временной, ведь примерно через пять месяцев начнется яростная и ожесточенная избирательная кампания. А как же все эти обещания? И где вы возьмете деньги для бюджета, или вы надеетесь, что коалиционное соглашение истечет раньше?

– Я не считаю это правительство временным. Я думаю, что, независимо от того, сколько месяцев вы находитесь у власти, вы должны действовать точно так же, как в течение более длительного периода времени. Государственное управление – это не разовый проект.

– Многие производители продуктов питания улыбаются, когда говорят о белках, выращенных на дрожжах, или о мясе, полученном из стволовых клеток. Вы тоже улыбаетесь?

– Не нужно улыбаться. Жизнь постоянно меняется и движется вперед, как и наши навыки и умения. Вековые знания могут уже не быть пригодными, нужны новые.

– В Нидерландах и Дании различные пищевые растения уже массово выращивают в вертикальных крытых теплицах и получают три-четыре урожая в год. Какова эстонская пищевая инновация в этой области?

– Эффективность, созданная в Нидерландах, действительно поражает. Если сравнить, например, количество животных, то у нас 83 000–85 000 дойных коров, а в Нидерландах их 1,5 млн. Они очень крупные экспортеры продовольствия.

ВОПРОС ОТ НАРОДА

Веганский активист Санне Орг: «Господин Крузе, поскольку производство мяса имеет очень большой экологический след, а Европейская комиссия и Организация Объединенных Наций подчеркивают переход к большему количеству растительной пищи в качестве важной меры по борьбе с изменением климата, то следует ли облагать налогом производство мяса и, например, запретить рекламу мяса, чтобы побудить людей есть его меньше?»

– Начну отвечать на вторую часть вопроса, которая касается налогообложения: нет, в данный момент точно нет.

– При этом считается естественным облагать налогом все остальное, что вредно для здоровья – алкоголь, сигареты.

– Естественно. В то же время специалистами и учеными доказано, что усвоение животного белка лучше для организма человека, чем растительного.

– Однако в какой степени?

– Теперь это второй вопрос, к которому мы подходим: едим ли мы слишком много мяса? В связи с этим диетологи действительно придерживаются мнения, что в отдельных регионах, в обществах благоденствия, может быть, действительно, стоит уменьшить его потребление. Если мы вернемся в Эстонию, то так называемая «животная нагрузка» у нас объективно в несколько раз ниже, чем, например, в Нидерландах.

– В мире поля занимают около 51 миллиона квадратных километров. Из них 40 миллионов, или 77 процентов, используются для выращивания растений в пищу животным, которые затем используются в качестве ценного источника белка. В Эстонии ситуация не сильно отличается. В то же время, мы получаем только 17 процентов необходимой нам энергии из животного белка. Что-то не так с этой картиной?

– Это знание будущего может быть ошибочным, если сравнивать с информацией, которую мы имеем сейчас. Если рассматривать процессы, протекающие в обществе шире, то приходится признавать, что отдельные виды инноваций и инновационных продуктов, а также новых продуктов поначалу доходят до очень немногих групп потребителей.

– Мы также говорим о том, что мы движемся к продовольственному кризису, вызванному войной в Украине. С другой стороны, экологический след производства продуктов питания очень велик, и за ним тоже стоят традиции и привычки.

– В Европе мы не можем сейчас говорить о продовольственном кризисе, но правда в том, что его проявления существуют во всем мире. Агрессия России в Украине, безусловно, способствовала этому, когда речь идет о зерне. Каждый день мы получаем новые знания, которые помогают уменьшить этот след, однако изменение привычек людей не происходит за два года или пять лет. Я считаю, что в будущем нам все же нужно сократить отдельные виды потребления на всех уровнях, особенно перерасход!

– Вы сказали, что продовольственная безопасность очень важна – что это значит?

– Прежде всего, эстонское государство должно иметь возможность прокормить себя. Это не значит, что мы можем производить все в нашей стране, однако мы должны добиться этого в значительной степени. Второй частью этого вопроса является простой экономический принцип: если мы можем производить что-то эффективно, ну и, к тому же, более экологично, то мы можем обменять это на те продукты или товары, которые мы не можем производить сами, но которые необходимы для нашей жизни.

– Можем ли мы быть уверены, что продовольственная безопасность жителей Эстонии обеспечена, и что в ближайшие годы они смогут питаться по доступным ценам?

– Тем, у кого доходы ниже, конечно, сложнее. Как правило, продуктовая корзина составляет почти треть наших расходов. Однако продовольственная безопасность – это дело не только отдельных предпринимательств или министерств, но и всех нас, и именно поэтому мы все чаще замечаем, как люди начинают выращивать себе еду.

Уверяю вас, что продовольственного кризиса в Европе не будет. Однако, возможно, сейчас мы менее обеспечены некоторыми продуктами, чем раньше.

– Возьмем теперь такую ​​интересную область, как наименования всех видов пищи. В Европейском Союзе, а также в Эстонии запрещено использовать слово «молоко» для жидкостей неживотного происхождения. Какой выигрыш ждут от этого животноводы?

– На территории Эстонии мы до сих пор считаем молоком то, что может ассоциироваться как с грудным вскармливанием, так и с последующим его потреблением. Это не означает, что эти вещи будут пересмотрены в какой-то момент в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНO

– Коалиционное соглашение требует больших затрат. Вы упомянули, что нужно управлять устойчиво, имея в виду долгосрочный план. Откуда будет поступать финансирование для нужд коалиционного соглашения ваших партнеров?

– Ну, мы говорим не только о партнерах, мы говорим еще обо всем правительстве, то есть о коалиции. А еще есть несколько соглашений, которые касаются сельского хозяйства. Одно связано со снижением специального акциза на дизельное топливо, то есть с сохранением этого минимума до весны 2024 года. По большому счету, переговоры по операционному бюджету начнутся во второй половине августа, но дело в том, что при согласовании коалиционного соглашения рассматривались все возможности государства, включая возможные налоговые поступления.

– Тем временем были некоторые довольно безумные заявления от различных министров. Например, министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон объявил, что дивиденды на самом деле также должны облагаться налогом, и что он надеется, что следующая коалиция сочтет этот план разумным. У вас есть партнер, который практически уже решил, что не хочет иметь с вами дело в следующем году.

– Если я правильно помню, коллега того же партнера по коалиции сказал обратное и подтвердил, что речь не идет о повышении государственных налогов. И если я имел в виду долгосрочное управление, мы никогда не должны забывать, что каждые четыре года у людей нужно запрашивать мандат.

Все утверждения следует воспринимать не как абсолютную истину, а как часть политической риторики. Обсуждения, конечно, идут каждый день, но до каких действий дело доходит – другой вопрос.

– Вопрос по министерству, которое вы возглавляете: вы еще не нашли нового канцлера, идет ли поиск?

– Когда выяснилось, что работа прежнего правительства подходит к концу, я счел неправильным назначать нового канцлера до того, как будет сформировано новое правительство. Поиски продолжаются, и канцлер вступит в должность не позднее сентября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

– Какова самая большая ошибка, которую вы испытали или совершили в своей карьере?

– Это хороший вопрос, потому что мы обычно видим чужие ошибки, и не замечаем собственные. Но, возможно, во время африканской чумы свиней в 2015 году нам следовало больше сотрудничать с охотниками, чтобы взять под контроль эту болезнь в лесу.

ВОПРОС ПО КАРТИНКE

– На картинке показано одно пищевое растение. Что это за растение?

– Это гречка?

– Нет.

– Тогда я не могу ответить на этот вопрос.

– Это марь – чилийская марь, или киноа. Даже Карл Эрнст фон Бэр дал Российской академии наук рекомендацию заняться выращиванием киноа на севере, потому что это растение с невероятно высокой устойчивостью. Так что связь с Эстонией имеется.

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