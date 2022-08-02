Испытание нервов на прочность ⟩ Министр по делам сельской жизни Урмас Круузе: мясо не будет облагаться налогом

– Вы сказали, что продовольственная безопасность очень важна – что это значит?

– Прежде всего, эстонское государство должно иметь возможность прокормить себя. Это не значит, что мы можем производить все в нашей стране, однако мы должны добиться этого в значительной степени. Второй частью этого вопроса является простой экономический принцип: если мы можем производить что-то эффективно, ну и, к тому же, более экологично, то мы можем обменять это на те продукты или товары, которые мы не можем производить сами, но которые необходимы для нашей жизни.

– Можем ли мы быть уверены, что продовольственная безопасность жителей Эстонии обеспечена, и что в ближайшие годы они смогут питаться по доступным ценам?

– Тем, у кого доходы ниже, конечно, сложнее. Как правило, продуктовая корзина составляет почти треть наших расходов. Однако продовольственная безопасность – это дело не только отдельных предпринимательств или министерств, но и всех нас, и именно поэтому мы все чаще замечаем, как люди начинают выращивать себе еду.

Уверяю вас, что продовольственного кризиса в Европе не будет. Однако, возможно, сейчас мы менее обеспечены некоторыми продуктами, чем раньше.

– Возьмем теперь такую ​​интересную область, как наименования всех видов пищи. В Европейском Союзе, а также в Эстонии запрещено использовать слово «молоко» для жидкостей неживотного происхождения. Какой выигрыш ждут от этого животноводы?