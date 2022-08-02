Новые законы: Можно подрабатывать, но нельзя переутомляться

Цена за электричество устремилась вверх, продавцы продуктов питания тоже грозят подорожанием: это означает, что части жителей Эстонии придется искать дополнительную работу, чтобы содержать свои семьи. Если до сих пор это могло вылиться в конфликт с основным работодателем, то вступившая в силу в августе поправка к закону должна разрешить спор в зародыше. А именно, с понедельника работодатель больше не может запретить сотруднику работать в другой компании в нерабочее время. Когда заканчивается рабочее время на одном рабочем месте, работник при желании может сразу приступить к работе на другом, и работодатель не может на основании этого дискриминировать человека, подчеркивают в инспекции по труду. Точнее, на этом основании к человеку, выполняющему совместную работу, нельзя относиться хуже, чем к его коллегам, например, не допуская его к программам обучения.