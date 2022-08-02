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Новые законы: Можно подрабатывать, но нельзя переутомляться

Лийна Лакс
Новые законы: Можно подрабатывать, но нельзя переутомляться
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Если из-за подработки курьером еды в течение рабочего дня основная работа начинает страдать, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.
Если из-за подработки курьером еды в течение рабочего дня основная работа начинает страдать, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор. Фото: Margus Ansu

В августе вступила в силу новая поправка к Закону о трудовом договоре, с помощью которой была предпринята попытка разрешить извечный спор о том, может ли человек работать по совместительству. Однако по существу ничего не меняется.

Цена за электричество устремилась вверх, продавцы продуктов питания тоже грозят подорожанием: это означает, что части жителей Эстонии придется искать дополнительную работу, чтобы содержать свои семьи. Если до сих пор это могло вылиться в конфликт с основным работодателем, то вступившая в силу в августе поправка к закону должна разрешить спор в зародыше. А именно, с понедельника работодатель больше не может запретить сотруднику работать в другой компании в нерабочее время. Когда заканчивается рабочее время на одном рабочем месте, работник при желании может сразу приступить к работе на другом, и работодатель не может на основании этого дискриминировать человека, подчеркивают в инспекции по труду. Точнее, на этом основании к человеку, выполняющему совместную работу, нельзя относиться хуже, чем к его коллегам, например, не допуская его к программам обучения.

Многие уже пользуются этой возможностью: по данным Налогово-таможенного департамента, в понедельник 12% работающих в Эстонии на основании трудового договора исполняли обязанности более чем на одной должности на условиях полной занятости.

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