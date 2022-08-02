Солнце вращается вокруг Земли - верят более трети россиян

В 2007 году доля россиян, которые верят в языческие представления об устройстве вселенной, составляла 28%, в 2011 уже 32%. Количество тех, кто по каким то причинам не согласен с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли, за 15 лет упало 67% до 61%.

По данным государственной социологии РФ треть россиян верит, что Солнце вращается вокруг Земли. Данные - июль 2022 года. Фото: ВЦИОМ

При этом каждый десятый гражданин РФ полагает, что полный оборот вокруг Солнца Земля делает за один месяц, а не за 365 дней. 7 процентов россиян считают, что если прокипятят радиоактивное молоко, то оно станет безопасным, а каждый пятый уверен, что первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры.

Спросил ВЦИОМ россиян и про другую популярную у любителей лженаучных теорий тему – ГМО. Почти половина граждан Российской Федерации считает, что употребление в пищу генно-модифицированных продуктов вызывает рак. Так государственной социологии ответило 44 процента россиян. При этом каждый третий (32 процента) считает, что продукты ГМО помогут победить голод на Земле. На той самой, вокруг которой вращается Солнце.