Победители и проигравшие от коронакризиса: смотрите, кто активнее всего сокращал и нанимал работников

Несомненно, больше всего волчьих паспортов за время коронакризиса выдал Tallink: если в 2019 году в компании работало более 7 200 человек, то к концу прошлого года их осталось 4 360, сообщает Äripäev, уточняя, что за два года предприятие лишилось 40 процентов рабочей силы.