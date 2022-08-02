Несомненно, больше всего волчьих паспортов за время коронакризиса выдал Tallink: если в 2019 году в компании работало более 7 200 человек, то к концу прошлого года их осталось 4 360, сообщает Äripäev, уточняя, что за два года предприятие лишилось 40 процентов рабочей силы.
Победители и проигравшие от коронакризиса: смотрите, кто активнее всего сокращал и нанимал работников
Победители и проигравшие от коронакризиса: смотрите, кто активнее всего сокращал и нанимал работников
Напротив, одним из крупнейших рекрутеров во время кризиса была компания Synlab, в которой в 2019 году работало 222 человека, а к концу прошлого года – уже 381 человек – здесь большой набор был в первую очередь был связан с массовым тестированием на коронавирус.
За два года хорошо выросла и численность сотрудников деревообрабатывающей компании Thermory, глава которой Симмо Соометс заявил, что коронакризис положительно сказался на всем деревообрабатывающем секторе, поскольку значительно вырос спрос на деревянные стройматериалы
Смотрите на сайте Äripäev рейтинг, составленный на основе первой сотни самых успешных предприятий за 2019 год.
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