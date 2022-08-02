Пекин выступил с предостережением в день возможного визита Пелоси в Тайвань

На фоне турне в Индо-Тихоокеанском регионе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - третьего человека во властной иерархии в американском руководстве после президента и вице-президента - все более обостряется конфликт Вашингтона и Пекина. Власти Китая многократно и по различным каналам призывали США отменить «опасный» визит Пелоси на Тайвань, заявила во вторник, 2 августа, официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

«Если США продолжат идти по этому неверному пути, мы предпримем энергичные и решительные меры по защите нашего суверенитета и территориальной целостности», – сообщила она. Представитель китайского внешнеполитического ведомства также указала на «сильное сопротивление» Пекина посещению Пелоси Тайваня и возможность эскалации ситуации из-за действий США, считаемых КНР «провокациями».

Самолет Пелоси вылетел из Малайзии

Самолет ВВС США, который доставил спикера Палаты представителей в Малайзию, вылетел из столицы этой страны Куала-Лумпур, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сайта Flightradar24, а также очевидцев. При этом неизвестно, находилась ли Пелоси или члены ее делегации в самолете, указывает Reuters. В свою очередь AP передает, что Пелоси после короткого визита в Малайзию покинула эту страну, вылетев вместе со своей делегацией на самолете ВВС США. Ожидается, что она посетит Тайвань, пишет далее агентство, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным чиновника.