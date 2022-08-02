Торг здесь неуместен! Мнение известных нарвитян о компенсации за перенос танка

Андрей Фишер, Член Нарвского горсобрания

Ну, своими ушами я этого всего не слышал. Если отталкиваться от того, что озвучивается в СМИ, то я придерживаюсь того мнения, что не всегда достаточно точно переносится информация. Каждая инстанция немножко транслирует ту или иную информацию по-своему. Что касается вообще отношения к этому вопросу, то в принципе, как и большинство депутатов, я не поддерживаю вариант переноса знаковых мест. Танк находится в юрисдикции местного муниципалитета и решение о его движении может быть принято только на уровне горсобрания. И я практически убежден, что большинство представителей горсобрания не поддержат данное решение. Если, конечно, государство сделает какие-то другие шаги, несмотря на мнение местного муниципалитета, то… Давайте будем реалистами. Мы не сможем на это каким-то образом повлиять. Я считаю, что это действительно несвоевременно и не нужно в принципе. Никому от этого лучше на самом деле не станет. То есть что в результате этого будет? Вот я, например, не понимаю смысла этих действий.