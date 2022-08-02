Вчера после пресс-конференции Катри Райк и Лаури Ляэнеметса стало известно, что с высокой вероятностью правительство будет готово компенсировать нарвитянам демонтаж танка дополнительной бюджетной помощью. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс такую возможность не отрицает, а Катри Райк в контексте разговора о танке сказала, что Нарве нужны новая больница и сниженные тарифы на отопление.
Торг здесь неуместен! Мнение известных нарвитян о компенсации за перенос танка
Журналист Rus.Postimees спросил у политиков и журналистов, как они отнеслись к озвученным вчера мэром и министром идеям:
- считаете ли вы, что идет политическая торговля историей или нам всем показалось?
- Насколько приемлема такая сделка?
Юри Николаев, журналист ERR (Нарва)
Такое впечатление, что речь идет о торге, вчера действительно сложилось. На этой импровизированной пресс-конференции сказано было, дескать, мы не только вопросы танка обсуждали, мы обсуждали и вопросы строительства больницы, и арендного жилья, и повышение стоимости или не повышение стоимости тепла. И они все это запихнули в один пакет. Поэтому реально так и прозвучало: танк надо бы убрать, но зато мы вам построим то-то и сделаем то-то. Причем, когда начали уточнять, правда ли это будет обмен, то нам сказали, что "обмен как-то плохо звучит". Но если государство что-то забирает, оно должно что-то дать. Это дословно сказал министр. Так что, извините, но именно так это прозвучало.
Я думаю, все-таки, что эта постановка вопроса неприемлема ни для эстонцев, ни для местных русских. Это как-то несерьезно что ли... Я думаю, что и для местных жителей это будет не очень понятно, когда на одной стороне историческая память, а на другой какая-то тривиальная вещь, пускай даже очень необходимая. Я не знаю, почему они все это так подали, но это было не очень красиво. С другой стороны, на это все можно посмотреть иначе: если танк в любом случае демонтируют, то может и правильно, что нарвская власть пытается что-то получить в качестве компенсации?
Денис Ларченко, член Нарвского горсобрания
Торг из-за памятника неуместен. Мне тоже показалось, что речь идет именно о нем. Знаете, как будто в семье муж с женой поссорились и муж покупает ей новый телефон, чтобы загладить свою вину. Вот ровно так же это выглядит на самом то деле. Что касается социальных объектов, которые министр упомянул, то их так или иначе необходимо в Нарве строить, необходимо развивать. Если мы говорим о том, что вы нам - танк, тогда мы вам - какие- то варианты развития, то такого рода договоренности я считаю неуместными.
Танк все равно заберут, это мы понимаем очень хорошо на сегодняшний день, но при этом говорить в такой манере... Фактически шантажировать – это не совсем правильно, на мой взгляд. К тому же я понимаю, что речь сейчас идет уже и о предвыборных обещаниях со стороны социал-демократов. Это неуместно вдвойне.
Алексей Евграфов, член Нарвского горсобрания
Для меня как для нарвитянина, депутата и бывшего мэра города это абсолютно неприемлемый торг. И неприемлема позиция правительства. Я не знаю, была это правительственная позиция, или этого министра конкретно. Говорить в таком ключе – дескать, мы у вас что-то заберем, но дадим то, что городу необходимо... И обещают как раз то, что что долго игнорировали! Это как минимум странно. Честно говоря, оскорбительно даже! Государство должно равномерно обращать внимание на всех своих жителей. Нарва - такой же эстонский город, как и все остальные, поэтому дико слышать, что если мы у вас заберем танк, то мы вам дадим больницу. А если не заберем? А если нарвитяне не хотят этого, то без больницы останутся? Это как-то очень непрофессионально, я бы сказал, со стороны министра и председателя партии это услышать.
Андрей Фишер, Член Нарвского горсобрания
Ну, своими ушами я этого всего не слышал. Если отталкиваться от того, что озвучивается в СМИ, то я придерживаюсь того мнения, что не всегда достаточно точно переносится информация. Каждая инстанция немножко транслирует ту или иную информацию по-своему. Что касается вообще отношения к этому вопросу, то в принципе, как и большинство депутатов, я не поддерживаю вариант переноса знаковых мест. Танк находится в юрисдикции местного муниципалитета и решение о его движении может быть принято только на уровне горсобрания. И я практически убежден, что большинство представителей горсобрания не поддержат данное решение. Если, конечно, государство сделает какие-то другие шаги, несмотря на мнение местного муниципалитета, то… Давайте будем реалистами. Мы не сможем на это каким-то образом повлиять. Я считаю, что это действительно несвоевременно и не нужно в принципе. Никому от этого лучше на самом деле не станет. То есть что в результате этого будет? Вот я, например, не понимаю смысла этих действий.
У меня такое ощущение, что вся эта тема, которая сейчас поднимается, спровоцирована внешними геополитическими событиями, которые вообще не зависят от нашей местной жизни. Вполне возможно, что это еще усиливается приближающимися выборами в Рийгикогу в следующем году. Я прекрасно понимаю, что некоторые политики могут использовать эту тему как в одну сторону, так и в другую.
Сергей Степанов, журналист ERR (Нарва)
Даже не столько торг за этот танк, сколько навязчивая идея, что с ним надо что-то сделать, вот что немного удивляет. Но если реально идет торг нового правительства за нарвский танк, то это абсолютно неприемлемо. Памятники – это не тот объект, чтобы за счет них решать какие-то текущие городские проблемы. Государство либо решает проблемы Нарвы, проблемы Ида-Вирумаа, либо не решает. А решать вот так: давайте вот мы памятник уберем, тогда мы вам чем-то поможем, чего-то дадим… Это базар какой-то.
Сергей Цветков, директор по развитию MTÜ Narva Muinsuskaitse Selts
Считаю, что демонтаж символов российской агрессии и оккупации очень важен сегодня для Европы и особенно Эстонии. Одновременно с этим могу только приветствовать, если в Нарве появится новая больница - важно только сохранить исторические корпуса существующей больницы. Также сегодня, когда Россия применяет гибридные технологии в Украине и всем мире, также необходим монумент жертвам первой гибридной агрессии России - Нарвской Трудовой коммуне, и вполне уместно попросить финансирование на его установку. А вот особая тарифная политика вызывает некоторое удивление - я не считаю полезным любое, даже символическое отделение и обособление Нарвы от всей Эстонии. Также нам важно в Нарве не ограничиться танком, и как минимум, исправить на памятных монументах даты, относящиеся ко Второй Мировой войне, на многих сейчас указан период 1941-1945 годы, что неверно.