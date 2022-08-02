ВИДЕО ⟩ Что думают жители Таллинна о переносе нарвского танка взамен на новую больницу и дешевое отопление

Отметим, что молодежь на эту тему опросить не удалось – услышав вопрос, молодые люди отказывались об этом беседовать. Свое мнение пожелали высказать, в основном, представители старшего поколения.

– Что вы думаете о переносе советских военных памятников?

Ольга: О, я думаю, что это лишнее. Ведь они воевали не только здесь и не только для советской России. Они воевали для всех и побеждали. Почему они немецкие памятники не переносят? Фашисты должны тут стоять? Ведь, не Россия напала на Советский Союз, вы ведь прекрасно знаете. Это Германия начала.

Светлана и Анатолий: А кому он мешает? Пусть люди знают историю свою. Например, я против. Зачем мы ходим по пустым улицам и не знаем ничего? А дети наши тем более знать не будут. Детям же никто не преподает это. У нас не преподают - что за памятник у нас стоит.

Александр: Да, зря все это затеяли. Ни к чему это. Историю надо помнить и чтить, что было. Какой толк, если его перенесут? Легче станет что ли?

Виктор: Нет смысла тревожить все подряд. Давайте остановимся хотя бы на одном. Не будем говорить вообще об этом. Для чего? Кому это нужно? Например, стоят дома со звездами, серп и молот, в сторону автовокзала. Пускай будет, это память.