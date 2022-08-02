Посетивший в понедельник Нарву министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что государство хочет перенести в другое место советский танк-монумент. Мэр Нарвы Катри Райк намекнула, что в таком случае нарвитянам нужно предложить что-то взамен, например, новую больницу и сниженные тарифы на отопление. Редакция Rus.Postimees решила узнать у жителей столицы, что думают они по этому поводу.
ВИДЕО ⟩ Что думают жители Таллинна о переносе нарвского танка взамен на новую больницу и дешевое отопление
Отметим, что молодежь на эту тему опросить не удалось – услышав вопрос, молодые люди отказывались об этом беседовать. Свое мнение пожелали высказать, в основном, представители старшего поколения.
– Что вы думаете о переносе советских военных памятников?
Ольга: О, я думаю, что это лишнее. Ведь они воевали не только здесь и не только для советской России. Они воевали для всех и побеждали. Почему они немецкие памятники не переносят? Фашисты должны тут стоять? Ведь, не Россия напала на Советский Союз, вы ведь прекрасно знаете. Это Германия начала.
Светлана и Анатолий: А кому он мешает? Пусть люди знают историю свою. Например, я против. Зачем мы ходим по пустым улицам и не знаем ничего? А дети наши тем более знать не будут. Детям же никто не преподает это. У нас не преподают - что за памятник у нас стоит.
Александр: Да, зря все это затеяли. Ни к чему это. Историю надо помнить и чтить, что было. Какой толк, если его перенесут? Легче станет что ли?
Виктор: Нет смысла тревожить все подряд. Давайте остановимся хотя бы на одном. Не будем говорить вообще об этом. Для чего? Кому это нужно? Например, стоят дома со звездами, серп и молот, в сторону автовокзала. Пускай будет, это память.
Аркадий: Уже надо останавливаться с переносами. Надо насущные проблемы и свои проблемы решать, которые в стране есть. Памятники - это второстепенное. Не надо уже ничего делать.
– Вчера в Нарве на государственном уровне обсуждали перенос танка. Коалиция, скорее всего, готова компенсировать нарвитянам демонтаж, взамен на новую больницу и сниженные тарифы за отопление. Как вы думаете насколько приемлема такая сделка? Считаете ли вы, что идет политическая торговля историей или это нормальный подход?
Светлана и Анатолий: Ну, если нарвитянам так нужна больница. Я считаю, если ее нет. Так много ли он места там занимает, этот памятник? Мне кажется, такая сделка не покрывает, что они хотят. Допустим, даже отопление или что-то еще. Это совсем разные вещи. Это история и знания. У человека просто отнимают знания. Политическая акция, если так намерены сделать. Ну, больница это хорошо. Могли бы без памятника поставить эту больницу. Людям сократить квартплаты.
Ольга: Для больницы должны выделять деньги. Государство должно выделять деньги. Так нельзя. Строить что-то за счет чего-то другого тоже нельзя.
Аркадий: Ну, я думаю, что они торгуют. Вот, этой больницей, отоплением, чтобы памятник переносить. Нужно решать проблемы другим путем.
Виктор: Это значит, давайте, купим их? Или как? Купить хотят? Для чего купить? Не понимаю, они хотят показать, что мы можем этим людям предложить что-то? А в обмен они сделают все, что хотят. Это равносильно, что я захочу и напьюсь. Правда? А захочу и не буду.
Нина: Это глупость. Во-первых это не сделают, сто процентов. И спекулировать этим, чтобы подкупить. Ну, это вообще. Да ну, нет. Мы сами прекрасно понимаем, что этого не будет.
Раиса: Это уже детский сад. Ты мне – я тебе. Торговля политическая. Нормального подхода здесь не видно.