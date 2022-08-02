В среду цена на электроэнергию в Эстонии будет в 38 раз выше, чем в Финляндии

Самой высокой — 552,06 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду с 15 до 16 часов, а самой низкой будет с 12 до 13 - 118,06 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить 440,76 евро, что на 16,2% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет в среду стоить всего 10,16 евро за мегаватт-час, на 97,3% меньше, чем в Эстонии.