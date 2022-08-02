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Раздача бесплатных холодильников от имени популярной торговой сети оказалась мошенничеством

Elu24
Раздача бесплатных холодильников от имени популярной торговой сети оказалась мошенничеством
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Coopi nimel leviv pettus
Coopi nimel leviv pettus Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Несколько дней назад известная торговая сеть якобы предложила делать репосты и оставлять комментарии к посту, предлагающему холодильники. В действительности же речь идет об очередном мошенничестве, которое удалось быстро остановить.

Пост, якобы сделанный рапласким магазином Coop и получивший сотни репостов и комментариев, оказался мистификацией. «У нас были десятки холодильников, которые сломались по пути к нашему складу. Все холодильники в рабочем состоянии, но могут иметь небольшие вмятины или царапины. Жалко выбрасывать. Мы решили отдать их как бонус тому, кто подпишется на страницу, поделится и прокомментирует ("мне") до 3.08.2022», — пишет предполагаемый аккаунт Coop Rapla в Facebook. Аккаунт был создан несколько дней назад, 28 июля.

Постс сопровождается фотографиями холодильников, им поделились сотни раз и оставили множество комментариев.

По словам менеджера по связям с общественностью Coop Мартина Мийдо, страница Coop Rapla никоим образом не связана с Coop и является мошеннической, в настоящее время страница удалена из Facebook.

«Это обман, в ходе которого было скопировано название нашего регионального кооператива, а также использован наш логотип. Он начал распространяться в выходные, но в результате оперативных сигналов как наших сотрудников, так и пользователей Facebook, страница и пост были удалены. Недавний шаблон показывает, что такие мошенничества пытались распространять по выходным», — говорит Мийдо.

Не первый случай

В июне Postimees писал, что Coop страдает от масштабного мошенничества. «В социальных сетях снова распространяются массовые мошенничества от имени Coop, наиболее распространенные из которых содержат изображения различных комбинаций цифр», — говорилось в сообщении Coop Eesti в Facebook.

Мошенничество заключалось в том, чтобы сначала попросить в комментариях угадать число, а затем комментаторам отправлялось сообщение с просьбой зарегистрировать свои данные на некоем веб-сайте.

«Призываем всех участников таких игр всегда внимательно следить за тем именем и адресом организаторы игры, приглашающего людей делиться своими данными», — советует быть внимательным пост.

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