«Ягодные кусты испорчены»: Новая зерносушилка сделала жизнь соседей невыносимой

С редакцией Kuuuurija связался проживающий в деревне Кыльяла на Сааремаа Тайво (имя изменено, известно редакции), который почти ежедневно борется с пылью c зерносушилки.

«Ее владельца к не интересует состояние соседних участков, и он загрязняет их мусором от зерна. Испортились ягодные кусты, вишневые деревья, малина, клубника», – жалуется островитянин, по словам которого, все это длится уже два месяца.