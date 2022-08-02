«Ягодные кусты, вишневые деревья, малина, клубника испорчены», – жалуется житель Сааремаа, который вынужден бороться с пылью, идущей с расположенной по соседству сушилки для зерна. Волостная управа Сааремаа признает, что знает о проблеме и уже проинформировала о ней Департамент окружающей среды.
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«Ягодные кусты испорчены»: Новая зерносушилка сделала жизнь соседей невыносимой
«Ягодные кусты испорчены»: Новая зерносушилка сделала жизнь соседей невыносимой
С редакцией Kuuuurija связался проживающий в деревне Кыльяла на Сааремаа Тайво (имя изменено, известно редакции), который почти ежедневно борется с пылью c зерносушилки.