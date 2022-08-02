Часы тикают беспощадно ⟩ Германию точно ждет газовая катастрофа в течение трех месяцев

Хабек назвал энергетическую политику «Газпрома» фарсом, однако ситуация серьезная, и он вновь заявил о необходимости для компаний и людей ограничивать потребление энергии. Чтобы уменьшить дефицит энергии, было разрешено снова использовать угольные электростанции, однако уровень воды в реке Рейн слишком низок, чтобы перевозить уголь.

Министерство экономики Германии рекомендовало установить более экономичные насадки для душа и стирать одежду более прохладной водой.

Если меры по уравновешиванию спроса и предложения не сработают, правительство готово объявить газовую чрезвычайную ситуацию. В этом случае руководство страны берет на себя поставку природного газа и решает, кто получит природный газ, а кто нет.

Хотя дома и важные объекты инфраструктуры, такие как больницы, защищены от газовых ограничений, это не означает, что в помещениях будет тепло. Крупнейший в Германии арендодатель недвижимости объявил, что планирует снизить отопление в ночное время.

Если затраты зимой увеличатся, начнет проявляться энергетическая бедность. Уже каждый четвертый немец скатился к энергетической бедности, а это в свою очередь значит, что расходы на отопление и освещение им не по карману. Согласно исследованию Кельнского института экономических исследований, это влияет на способность производить другие расходы. Правительство работает над программой помощи малообеспеченным семьям.