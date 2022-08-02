Правительство Олафа Шольца медленно отреагировало на ограничения российского газа. Меры по предотвращению катастрофы стали приниматься лишь недавно.
Часы тикают беспощадно ⟩ Германию точно ждет газовая катастрофа в течение трех месяцев
Президентский дворец в Берлине перестал освещаться по ночам, в Ганновере отключили горячую воду в спортзалах и бассейнах. Все это делается для защиты людей от холода зимой. Однако все это только начало энергетического кризиса в Европе.
Погода в Германии пока теплая, однако времени, чтобы преодолеть дефицит энергии, который грозит наступающей зимой, катастрофически мало. Большая часть Европы на собственной шкуре чувствует, что означают ограничения России на природный газ, но ни одна другая крупная экономика не стала настолько зависимой от российского газа. В Германии природным газом отапливается почти половина домов.
Москва продолжает ограничивать поставки природного газа в Германию, а соседняя Франция с трудом снабжает своих соседей электроэнергией, что затрудняет возможность полагаться на них, и занимается неисправными ядерными реакторами, пишет Bloomberg.
«Немецкое общество и немецкую экономику ждут огромные проблемы», – сказал вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек, который представил план того, как потребители должны платить дополнительный налог для спасения энергетических компаний. «У нас сильная страна и демократия. Это хорошие обстоятельства для грядущего кризиса», – впрочем, добавил он.
Кремль, вероятно, сведет поставки газа в Европу к минимуму во время войны в Украине. Поэтому дефицит газа сохраняется. В этом году цены на газ побили рекорды до 2025 года.
В Германии электроэнергия уже оплачивается по цене, эквивалентной цене на нефть в 600 долларов за баррель.
Хабек назвал энергетическую политику «Газпрома» фарсом, однако ситуация серьезная, и он вновь заявил о необходимости для компаний и людей ограничивать потребление энергии. Чтобы уменьшить дефицит энергии, было разрешено снова использовать угольные электростанции, однако уровень воды в реке Рейн слишком низок, чтобы перевозить уголь.
Министерство экономики Германии рекомендовало установить более экономичные насадки для душа и стирать одежду более прохладной водой.
Если меры по уравновешиванию спроса и предложения не сработают, правительство готово объявить газовую чрезвычайную ситуацию. В этом случае руководство страны берет на себя поставку природного газа и решает, кто получит природный газ, а кто нет.
Хотя дома и важные объекты инфраструктуры, такие как больницы, защищены от газовых ограничений, это не означает, что в помещениях будет тепло. Крупнейший в Германии арендодатель недвижимости объявил, что планирует снизить отопление в ночное время.
Если затраты зимой увеличатся, начнет проявляться энергетическая бедность. Уже каждый четвертый немец скатился к энергетической бедности, а это в свою очередь значит, что расходы на отопление и освещение им не по карману. Согласно исследованию Кельнского института экономических исследований, это влияет на способность производить другие расходы. Правительство работает над программой помощи малообеспеченным семьям.
Когда наступит волна холода, конкуренция между Европой и Азией за сжиженный природный газ обострится. По словам аналитика Wood Mackenzie Пенни Лик, повышение цен может вынудить компании закрыть производство и сократить спрос на промышленное топливо на 17 процентов. «Если «Северный поток» продолжит работать на 20-процентной мощности, мы достигнем опасной зоны», – отметила Лик.
По оценкам МВФ, если Россия полностью прекратит поставки газа в Германию, Германии грозит снижение общего объема производства на 4,8 процента. Бундестаг оценил ожидаемый ущерб в 220 миллиардов евро. Вероятно, за этим последуют опасения по поводу потери Германией конкурентоспособности.
«Наша экономическая система находится под угрозой краха», – заявил канцлер земли Саксония Михаэль Кречмер. «Если мы не будем осторожны, в Германии начнется деиндустриализация», – сказал он немецкой газете Die Zeit.
Когда в декабре правительство Шольца пришло к власти, десятки избранных политиков-социал-демократов, зеленых и свободных демократов в его коалиции заявили, что разговоры о газовых рисках Германии – это бессмысленная теория заговора. Со временем до них начала доходить реальность – когда наступят холода, запасов газа в Германии хватит всего на десять дней.