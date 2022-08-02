Министр здоровья и труда рекомендует повысить ставку платежа по страхованию от безработицы

На состоявшемся сегодня заседании совета Кассы по безработице новым председателем совета был избран министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. Председатель совета избирается в порядке ротации сроком на один год.

По словам министра Петерсона, первоочередной темой для обсуждения для него как председателя совета является вынесение правительству предложения по ставкам страхования по безработице.

«К счастью, ситуация в экономике на данный момент не самая плохая, но разумнее будет накапливать резервы в данный момент, а не резко повышать ставку платежа, когда наступит кризис», — сказал Петерсон.

По словам Петерсона, экономические показатели и ситуация на рынке труда в последние годы менялись очень быстро. «Экономическая политика государства должна быть контрцикличной. В хорошие времена нужно накапливать больше, чтобы иметь возможность помочь работникам и работодателям в трудную минуту. Коронакризис ясно показал важность наличия резервов. Должна быть уверенность, что государство сможет помочь людям в более трудные времена. Расходы Кассы по безработице напрямую связаны с заработной платой эстонских работников, поэтому резерв должен расти теми же темпами, что и рост заработной платы, чтобы поддерживать резервы на прежнем уровне. Безусловно следует пересмотреть услуги и расходы Кассы по безработице и согласовать с Министерством финансов модель, по которой мы будем тестировать наши резервы», — объяснил Петерсон.

Пеэп Петерсон возглавил совет Эстонской кассы по безработице с сегодняшнего дня, 2 августа.