Сегодня на авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония обмена миссии по обеспечению воздушной безопасности, где ВВС Франции, охранявшие воздушное пространство стран Балтии, передали вахту ВВС Германии, которые будут охранять наше небо на истребителях Eurofighter Typhoon.
Французские летчики передали вахту воздушной безопасности немцам
Всего французские летчики-истребители совершили 22 тренировочных полета Tango Scramble, 11 пограничных патрульных полетов и 86 совместных тренировочных полетов с частями ВВС Эстонии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Чехии, Испании, Великобритании и Румынии.
По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, сейчас очень важна приверженность Бундесвера восточному флангу НАТО. «У Москвы не должно быть иллюзий. Альянс более сплочен, чем когда-либо», – сказал она.
«Наша непоколебимая приверженность безопасности наших союзников очевидна и в Эстонии. Тот факт, что мы участвуем в миссии по воздушной безопасности стран Балтии и гарантируем целостность воздушного пространства наших союзников, показывает, что на Германию можно положиться. Мы выполняем свои обязательства и являемся партнером, в котором могут быть уверены наши союзники», – сказала Ламбрехт.
По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), присутствие союзников показывает, что Эстония и государства-члены НАТО могут рассчитывать на поддержку всех союзников. «НАТО едина против необоснованной агрессии», – сказал Певкур.
«Мы знаем, что можем рассчитывать на приверженность Франции и их профессиональных солдат», – добавил Мадис Ролл, глава департамента НАТО и Европейского союза Министерства обороны, и добавил, что французам всегда рады в Эмари и что их истребители звучат, здесь, в Эстонии, как голос свободы.
Прибывшие в Эмари истребители круглосуточно дежурят на авиабазе, выполняют разведывательные полеты и при необходимости регулярные тренировочные полеты. С 2014 года Германия восемь раз участвовала в миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари.
Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon — двухмоторный реактивный истребитель, созданный по совместному проекту Германии, Италии, Испании и Великобритании.
Многофункциональность самолета заключается в том, что он может использоваться как истребитель для охраны воздушного пространства, как штурмовик для уничтожения объектов на земле и на море, а также для выполнения разведывательных задач.
Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. В рамках Чикагского саммита 2012 года Североатлантический совет продлил миссию по обеспечению воздушной безопасности стран Балтии на неопределенный срок.
Вторая эскадрилья воздушной безопасности НАТО базируется на авиабазе Шауляй в Литве, где воздушное пространство охраняют ВВС Венгрии с истребителями «Грипен».