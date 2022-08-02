Французские летчики передали вахту воздушной безопасности немцам

Всего французские летчики-истребители совершили 22 тренировочных полета Tango Scramble, 11 пограничных патрульных полетов и 86 совместных тренировочных полетов с частями ВВС Эстонии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Чехии, Испании, Великобритании и Румынии.

По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, сейчас очень важна приверженность Бундесвера восточному флангу НАТО. «У Москвы не должно быть иллюзий. Альянс более сплочен, чем когда-либо», – сказал она.

«Наша непоколебимая приверженность безопасности наших союзников очевидна и в Эстонии. Тот факт, что мы участвуем в миссии по воздушной безопасности стран Балтии и гарантируем целостность воздушного пространства наших союзников, показывает, что на Германию можно положиться. Мы выполняем свои обязательства и являемся партнером, в котором могут быть уверены наши союзники», – сказала Ламбрехт.

По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), присутствие союзников показывает, что Эстония и государства-члены НАТО могут рассчитывать на поддержку всех союзников. «НАТО едина против необоснованной агрессии», – сказал Певкур.

«Мы знаем, что можем рассчитывать на приверженность Франции и их профессиональных солдат», – добавил Мадис Ролл, глава департамента НАТО и Европейского союза Министерства обороны, и добавил, что французам всегда рады в Эмари и что их истребители звучат, здесь, в Эстонии, как голос свободы.