Андрей Кузичкин ⟩ Кремль с помощью газа зовет народы Европы к восстанию, на кону свобода

Об истории вопроса – «красный газ» и Германия

Cоветское руководство вынашивало планы по газификации Западной Германии начиная с середины 60-х. В этом был прагматический расчет: после открытия в 1966 г. Уренгойского газового месторождения на Ямале в СССР началась добыча газа в промышленных масштабах. Но социалистическая плановая экономика дала сбой: трубы для прокачки газа в больших объемах в Советском Союзе отсутствовали.

Но они были у ФРГ. И в 1970 г., несмотря на сопротивление ряда членов Политбюро ЦК КПСС и части немецкого истеблишмента, состоялась «сделка века» – правительствами СССР и ФРГ был подписан долгосрочный контракт «Газ в обмен на трубы». Первый советский газ пришел в Западную Германию в 1973 г. Из Оренбурга, Уренгоя и Ямбурга были построены три нитки газопроводов до западных границ СССР. Так началась экспансия «красного газа» в Европу.

Россия продолжает советский газовый путь

Россия продолжила эту стратегию. В 2005 г. Владимир Путин в ходе своего визита в Берлин подписал с канцлером Герхардом Шрёдером соглашение о строительстве «Северо-Европейского газопровода» («Северный поток-1»). Но случились досрочные выборы, Шрёдер уступил пост канцлера Ангеле Меркель и проект на некоторое время «подвис».