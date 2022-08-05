Газовый кризис в Европе уже привел к росту цен на товары и услуги, поставил под вопрос единство Евросоюза и обещает жителям континента трудную зиму. Однако эта история помимо экономической имеет явную политическую составляющую. Кто и в чьих интересах использует проблемы с поставками российского газа в Европу, рассуждает публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Кремль с помощью газа зовет народы Европы к восстанию, на кону свобода
Об истории вопроса – «красный газ» и Германия
Cоветское руководство вынашивало планы по газификации Западной Германии начиная с середины 60-х. В этом был прагматический расчет: после открытия в 1966 г. Уренгойского газового месторождения на Ямале в СССР началась добыча газа в промышленных масштабах. Но социалистическая плановая экономика дала сбой: трубы для прокачки газа в больших объемах в Советском Союзе отсутствовали.
Но они были у ФРГ. И в 1970 г., несмотря на сопротивление ряда членов Политбюро ЦК КПСС и части немецкого истеблишмента, состоялась «сделка века» – правительствами СССР и ФРГ был подписан долгосрочный контракт «Газ в обмен на трубы». Первый советский газ пришел в Западную Германию в 1973 г. Из Оренбурга, Уренгоя и Ямбурга были построены три нитки газопроводов до западных границ СССР. Так началась экспансия «красного газа» в Европу.
Россия продолжает советский газовый путь
Россия продолжила эту стратегию. В 2005 г. Владимир Путин в ходе своего визита в Берлин подписал с канцлером Герхардом Шрёдером соглашение о строительстве «Северо-Европейского газопровода» («Северный поток-1»). Но случились досрочные выборы, Шрёдер уступил пост канцлера Ангеле Меркель и проект на некоторое время «подвис».
Однако после встречи Меркель с Путиным в 2006 г. в сибирском Томске проект возобновился. В 2012 г. начались поставки российского газа по «Северному потоку-1». Поставки газа в Европу осуществляет компания «Газпром», в разные годы объем поставок доходил до 180 млрд куб. м, в прошлом году составил 154 млрд куб. м, из них 90 процентов – по трубопроводам. Десятилетиями доллары и евро в бюджет России шли потоком. И вдруг война.
Россия, напав на Украину, взорвала мир, украинские города и сокрушила мировой энергетический рынок. Перед западными демократиями встала дилемма: продолжать торговать с путинским режимом как ни в чем не бывало или ввести жесткие рестрикции против России, включая эмбарго на поставку российских энергоресурсов. Хотя, понятно, этот шаг создавал угрозу экономической стабильности в масштабах всего Евросоюза. И все же страны ЕС решили отказаться от российского газа и нефти.
Кремлевская пропаганда назвала такое решение «выстрелом себе в ногу». Но и в Европе нашлось достаточно много скептиков, поставивших под сомнение целесообразность «добровольной газовой блокады» континента. Однако, я думаю, что европейский бизнес сделал ставку на стратегию, пожертвовав тактикой: форс-мажор по имени «Путин» угрожает миру ядерной войной с трудно прогнозируемыми катастрофическими последствиями. Устранение этого фактора, минирующего глобальный бизнес чрезвычайными ситуациями по всему полю деятельности, требует усилий и определенных жертв, но стратегический выигрыш в будущем компенсирует текущие потери. Овчинка стоит выделки.
Апокалипсис как информационное оружие
Кремль, естественно, хорохорится, изображает крутого пацана из питерской подворотни, что любого европейского фраера одной левой завалит. Но за деланой бравадой скрывается страх потерять западные рынки и лишиться стабильных доходов, пополняющих бюджет России и закрома многочисленной путинской челяди.
Да, цены на спотовом (срочном) газовом рынке Европы зашкаливают, на неделе достигали значения 2350 долларов за 1 тыс. куб. м газа, что в 40 раз (!) превышает цену 2020 г. Однако газовый шантаж режим Путина использует не впервые: уже осенью прошлого года цены на газ в Европе перевалили за 1 тыс. долларов.
Спекуляциями на рынке газа Москва пыталась заставить европейские компании перейти на долгосрочные контракты с «Газпромом» и расконсервировать «Северный поток-2». Не получилось. А сегодня «Газпром», акции которого упали на 40% после отказа выплатить дивиденды акционерам, под различными предлогами сокращает поставки газа в Европу. И эти меры давления на Евросоюз сопровождаются беспрецедентной информационной кампанией, провоцирующей апокалиптические настроения в европейском сообществе.
В русскоязычных социальных сетях и медиа рисуются картины будущего – одна страшнее другой. Понятно, что на самом деле авторы постов и комментариев просто повторяют нарративы кремлевской пропаганды вслед за выступлениями многочисленных псевдоэкспертов на российских телеканалах.
Слоган из сериала «Игра престолов» – «Зима близко» – стал суперпопулярным пропагандистским мемом. Итак, какая зима ждет Европу по замыслу российской пропаганды: полупустые, темные, замерзающие города, люди, готовящие еду на кострах во дворах, остановившиеся заводы и фабрики, длинные очереди за хлебом, толпы беженцев на границах с Россией, стремящиеся обогреться на дешевом российском газе…
Злонамеренные паникеры есть и в Эстонии
Родион Денисов, один из русскоязычных журналистов и активист российских соотечественников в Эстонии, описывает на одном из порталов настоящее и будущее страны, в которой он живет, так: «…возвращается дефицит — пропали многие наименования лекарств, очереди на новые автомобили из-за проблем с поставками и комплектующими растянулись на годы, …зарплаты окажется недостаточно для оплаты квартплаты и кредитов, а вместо привычных продуктов под конец месяца придется перейти на макароны, …однажды у людей закончатся и макароны».
Стоит ли говорить, что в группах «Таллиннцы», «Русские в Эстонии*Русскоговорящие жители и гости» и на интернет-порталах под каждой статьей о проблемах Эстонии стоит радостный гвалт и слышен визг. Участники сообществ, не скрывающие симпатий к России, просто от восторга заходятся при каждом упоминании о росте цен или сокращении подачи газа.
В Украине придумали хорошее слово для тех жителей регионов, которые не хотят эвакуироваться, а ждут «освобождения» и российских оккупантов – «ждуны». Вот таких «ждунов» в Эстонии масса, но пока они ждут не «освобождения», а краха Эстонского государства. Прыгает такой коллективный недоразвитый мальчик на одной ножке и припевает: «Опа-опа, Европе скоро .опа!»
А зачем им этот крах? А потому что принцип у «ждунов» такой, ленинский: «чем хуже, тем лучше!». Как жуки-кремлееды подгрызают они хребет Эстонии в надежде, что переломится спина эстонской государственности, рухнет власть «этнократии», США и НАТО, и вернется Советский Союз. Именно об этом недавно говорил минобороны России Сергей Шойгу, выступая перед российскими военнослужащими: «Скоро опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдет».
А чтобы процесс ускорить, нужны народные восстания. Кремль живет именно такой надеждой: измученные холодом и голодом народы Европы поднимут мятежи и сметут действующие правительства, на смену которых придут люди, озабоченные национальным возрождением, дружбой с Россией и контрактами с «Газпромом».
По сути, речь идет об отказе от евроинтеграции и борьбы с Путиным. Опасны такие настроения? Да. Пока они не носят массового характера. Но идеи свержения правительств могут стать очень популярными на фоне усугубления кризиса. На этой теме откровенно спекулируют политические маргиналы, мечтающие прийти к власти на волне протестов и дестабилизации. В одной из групп на ФБ я увидел такой призыв: «Эстонцы! Проснитесь! Прекратите уничтожать нашу страну». Мой вопрос к автору: «А когда это Эстония стала русской собственностью?» остался без ответа.
На кону свобода
Однако важно заметить: что ожидание глубокого кризиса – это не только удел маргиналов и русскоязычных жителей Эстонии. Известные политики также обсуждают рецепты спасения страны, предлагая брать пример с Венгрии, дистанцироваться от ЕС и ввести эстонскую крону.
Правда, они не упоминают, что крона не спасла Эстонию от глубокого кризиса 2008/2009 годов («Это же совсем другое!», – скажут политики). А с разрушения единого рынка в конце 80-х и начался крах СССР: сначала республики отгородились друг от друга экономическими барьерами, потом разбежались. Да и в Венгрии дела далеко не такие блестящие, чтобы другим странам брать с нее пример.
Что касается этнического фактора, то, конечно, среди противников нынешнего курса Эстонии на евроинтеграцию и борьбу с путинским режимом русские составляют большинство. Однако хватает в этом сообществе и эстонцев, и украинцев, и армян – встречался я с такими людьми, влюбленными в Путина и Россию. А некоторые эстонцы в своей антипатии к Западу способны за пояс заткнуть российских пропагандистов. Например, Варро Вооглайд мог бы выступать на российских каналах в дуэте со Скабеевой, а Харри Раудвере – с Соловьёвым. Эти матерые эстонские журналисты с Волги-Дону такое несут, что кремлевские звезды со стыда перегорают.
Разумеется, не должно быть иллюзий, что разговоры о кризисе – просто кремлевская пропаганда. Конечно, резкое избавление от российской газовой зависимости сулит Европе серьёзные испытания. Но чтобы их выдержать достойно, не нужно истерить и паниковать, тем более – провоцировать и подстрекать: необходимо трезвое осознание проблем и мобилизация всего общества для их решений.
Сегодня западным демократиям брошен вызов от одной восточной деспотии, в Европе началась война, идет борьба между свободой и рабством. Ставка в этой борьбе – наше будущее. Поэтому мы обязаны победить, даже если цена победы окажется высокой. Но поражение может стоить жизни всему человечеству.