В Кясму открыли программу экологических исследований для пополения данных НАСА

В ходе четырехдневной экспедиции 170 учеников, преподавателей и ученых из Эстонии и других стран исследуют полуостров Кясму, чтобы собрать данные об окружающей среде, которые дополнят уже имеющиеся у НАСА данные. Ученые НАСА Брайан Кэмпбелл и Питер Фалькон будут сопровождать участников на протяжении всей программы. Экспедиция организована программой GLOBE в Эстонии в сотрудничестве с посольством США в Таллинне, Министерством образования и науки Эстонии, Центром инвестиций в окружающую среду, а также студентами и выпускниками программы GLOBE.

«Наше партнерство с программой GLOBE в Эстонии – это отличный пример того, как мы можем творчески работать с нашими друзьями в Эстонии для решения насущных глобальных проблем, таких как климатический кризис, – сказала временный поверенный в делах посольства США в Таллинне Габриэль Кауэн. – Я хочу поблагодарить студентов и преподавателей, администраторов программы GLOBE и сотрудников НАСА, а также наших эстонских партнеров за приверженность науке и экологическому образованию. Ваша работа очень важна для борьбы с изменением климата».

GLOBE (Глобальное изучение и наблюдение с целью улучшения окружающей среды) – это глобальная экологическая образовательная и исследовательская программа для учащихся начальной, основной и средней школы. Повседневная деятельность GLOBE в Эстонии включает в себя измерения и наблюдения за окружающей средой, а также передачу показаний в базу данных globе.gov. Данные, собранные во время экспедиции, будут представлены на конкурс проектов глобальных исследований GLOBE, а также дополнят данные НАСА о земном покрове, биоразнообразии, микроклимате и состоянии водоемов.