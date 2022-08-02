Щелчок по носу реформистам: председателя комиссии по культуре выбрали жеребьевкой

«То, что произошло сегодня в комиссии по культуре, ясно показало, что в коалиции царит несогласованность - под прикрытием красивого фасада они корчат друг другу рожи», — сказал замещающий член комиссии, центрист Тынис Мёльдер, считающий выдвижение Керсна на руководящую должность при поддержке премьер-министра крайне циничным.

Ладынская-Кубитс: куда Керсна метит после отставки?

Виктория Ладынская-Кубитс, принадлежащая к "Отечеству" и его правому крылу, не отдала свой голос Керсна, но трещины в коалиции не видит. Однако, по ее мнению, в Партии реформ есть и другие люди, которые могли бы возглавить комиссию по культуре.

«Я с самого начала говориал, что очень уважаю коалицию и партнеров по коалиции. Насколько я понимаю, мы договорились, что должность главы комиссии должна перейти к Партии реформ. Я это понимаю, но тогда предлагайте человека, в отношении которого нет уголовного производства», — сказала она, добавив, что это вопрос элементарной политической культуры.