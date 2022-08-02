Согласно коалиционному соглашению, парламентскую комиссию по культуре должна была возглавить Партия реформ, однако члены коалиции не проголосовали за реформистку Лийну Керсна, и председателем комиссии в порядке жребия оказался переизбран центрист Ааду Муст, в то время как Керсна стала вице-председателем.
Щелчок по носу реформистам: председателя комиссии по культуре выбрали жеребьевкой
«То, что произошло сегодня в комиссии по культуре, ясно показало, что в коалиции царит несогласованность - под прикрытием красивого фасада они корчат друг другу рожи», — сказал замещающий член комиссии, центрист Тынис Мёльдер, считающий выдвижение Керсна на руководящую должность при поддержке премьер-министра крайне циничным.
Ладынская-Кубитс: куда Керсна метит после отставки?
Виктория Ладынская-Кубитс, принадлежащая к "Отечеству" и его правому крылу, не отдала свой голос Керсна, но трещины в коалиции не видит. Однако, по ее мнению, в Партии реформ есть и другие люди, которые могли бы возглавить комиссию по культуре.
«Я с самого начала говориал, что очень уважаю коалицию и партнеров по коалиции. Насколько я понимаю, мы договорились, что должность главы комиссии должна перейти к Партии реформ. Я это понимаю, но тогда предлагайте человека, в отношении которого нет уголовного производства», — сказала она, добавив, что это вопрос элементарной политической культуры.
По его словам, политическая ответственность не должна быть показной. «Причины, с моей точки зрения, следующие: мы все время говорим о политической культуре. Мы всегда говорим, что то, как вещи сделаны и как они выглядят, чрезвычайно важно для нас. Если бывший министр образования сама решила, что возбуждения уголовного дела достаточно для того, чтобы уйти в отставку, то я не понимаю, как она может дальше идти вперед после отставки, желая получить более высокую должность», — пояснила Ладынская-Кубитс.
По ее словам, должность председателя комиссии Рийгикогу по культуре фактически выше должности министра, и комиссия курирует работу двух министерств: Министерства культуры и Министерства образования и науки.
Керсна: голосование ясно показало, что коалиционное соглашение было нарушено
«Согласно коалиционному соглашению, должность председателя комиссии по культуре принадлежит Партии реформ», — заявила экс-министр образования и науки, претендовавшая на роль главы комиссии. Она добавила, что сегодняшнее голосование ясно показало, что коалиционное соглашение было нарушено. На вопрос, стоит ли ждать новых выборов, Керсна ответила, что это надо обсудить в коалиции.
«Однако важно то, что комисся по культуре ни в коем случае не недееспособна», — заверила она.
По ее словам, сегодня, например, было принято решение о проведении экстренного собрания 29 августа, непосредственно перед началом школьных занятий. «В любом случае комиссия по культуре трудится и продолжит работу независимо от результатов выборов», — подчеркнула Керсна.
Она отметила, что ее действительно критиковали за процедуру закупки экспресс-тестов, но повторила, что закупка тестов отвечала интересам сектора образования. «Мы действовали с целью, чтобы дети могли посещать контактное обучение максимально безопасно. Комисся по культуре должна отстаивать интересы сектора образования. Именно так мы с Министерством образования действовали - в первую очередь в интересах образовательной сферы", - пояснила она.
Предсказуемый результат
Член комиссии Марко Шорин (Центристская партия) отметил, что сегодняшний результат был предсказуем для всех, кроме Партии реформ.
«В оппозиции мы знали, что если Партия реформ продолжит быть за Керсна, она не получит всех голосов коалиции. Конечно, в этом прелесть игры, коалиция рано или поздно установит свою волю большинством голосов», — сказал Шорин, который все же, что оппозиции нет смысла сильно радоваться.
Сам Шорин побеседовал с некоторыми членами комиссии в коридоре после заседания, напомнив им, что к этому вопросу нужно подходить по-человечески: «Чтобы мы понимали друг друга и то, что не стоит делать опрометчивых выводов друг о друге».
В состав комиссии Рийгикогу по культуре входят девять человек:
Ааду Муст (Центристская партия), Лийна Керсна (Партия реформ), Марко Шорин (Центристская партия), Виктория Ладынская-Кубитс ("Отечество"), Сийм Кийслер, Хелле-Мооника Хельме (оба EKRE), Хейди Пурга (Партия реформ), Яак Юске (Социал-демократическая партия) и Сигне Киви (Партия реформ).