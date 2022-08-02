Сегодня в круизный порт прибыли на четырех судах несколько тысяч туристов. По их словам, несмотря на соседство с Россией, они не считают Эстонию опасным туристическим направлением.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Круизные туристы по-прежнему считают Эстонию безопасным местом назначения
Сегодня в порт Таллинна прибыли четыре круизных лайнера – Norwegian Dawn, MSC Preziosa, Vasco da Gama и Marina – на борту которых находятся пассажиры из разных стран, в том числе из Германии и Америки.
Многие туристы, сошедшие с судов, прогулялись сегодня в направлении Старого города. Из разговора с некоторыми из них выяснилось, что их познания об Эстонии не очень велики, некоторые честно признались, что почти ничего о нас не знают.
Герд, прибывший из Германии на круизном судне MSC Preziosa, сказал, что уже дважды был в Эстонии, но мало что знает о нашей стране.
Барбара и Петер, тоже из Германии, посещали Эстонию восемь лет назад, но их история была примерно такой же, как у Герда. Они добавили, что в этот раз хотят просто погулять, осмотреться и отдохнуть в Таллинне.
Одна семья из Германии знала об Эстониипобольше, потому что у них здесь есть деловые партнеры. Отец семейства назвал Эстонию фантастической страной и добавил, что любит здешнюю еду, людей и природу.
По словам американского телеведущего Джейсона, он мало что знает об Эстонии, кроме того, что читал в информационных бюллетенях и брошюрах. «Я рад познакомиться с вашей столицей во время пешей прогулки», – сказал он.
Одна семья сказала, что они приехали из Мексики. Дочь семьи, Мариана, знает, что столицей Эстонии является Таллинн, и добавила, что немного слышала о здешней истории. «Хотя мы только приехали в Эстонию, мне эта страна кажется очень красивой», – сказала девушка. Семья обязательно планирует посетить Старый город.
Компания американцев из четырех человек также призналась, что их знания об Эстонии скудны, но они надеются многое узнать в течение дня. «Здесь делают прекрасные пианино, – сказал Лэрд. Американцы собираются посетить Старый город и посмотреть разные церкви.
По мнению туристов, Эстония – безопасное место
На вопрос, чувствуют ли себя туристы в безопасности в Эстонии как в соседней с Россией стране, немец Петер повернулся спиной и показал надпись на своей футболке: «Puck Futin». Мы также узнали, что они не боятся находиться в Эстонии, потому что наша страна является частью НАТО. «Россия для нас теперь мертва», – заявила Барбара.
Молодой человек из Германии также считает Эстонию безопасной. "Мы думали, что Эстония является соседом России, но теперь мы чувствуем себя здесь в безопасности – в основном потому, что Эстония является членом НАТО", – добавил он.
«Если вы осведомлены и образованы, вы принимаете и правильные решения», – считает американец Джейсон.
Мариана из Мексики сочла, что если бы в Эстонии не было безопасно, то их, наверное, здесь сейчас не было бы.
Расходы на путешествие были в основном умеренными
По словам Марианы из Мексики, цена поездки была для них доступной. Она добавила, что, поскольку ее семья была одной из первых, кто купил билеты на круиз, они достались им по более низкой цене.
Джейсон признался, что сэкономил деньги, делая покупки в круизе, и цены здесь ниже, чем в Америке.
Лэрд, напротив, назвал круиз довольно дорогим. По словам Дебби, которая путешествует в составе той же группы, они давно планировали поездку, но из-за коронавируса и войны в Украине часть круизов отменили.
Следующие остановки круизных лайнеров, зашедших сегодня в Таллиннский порт, это, например, Хельсинки, Клайпеда и Берлин. Три круизных лайнера покинут Таллинн уже сегодня вечером.