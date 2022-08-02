ФОТО И ВИДЕО ⟩ Круизные туристы по-прежнему считают Эстонию безопасным местом назначения

Сегодня в порт Таллинна прибыли четыре круизных лайнера – Norwegian Dawn, MSC Preziosa, Vasco da Gama и Marina – на борту которых находятся пассажиры из разных стран, в том числе из Германии и Америки.

Многие туристы, сошедшие с судов, прогулялись сегодня в направлении Старого города. Из разговора с некоторыми из них выяснилось, что их познания об Эстонии не очень велики, некоторые честно признались, что почти ничего о нас не знают.

Герд, прибывший из Германии на круизном судне MSC Preziosa, сказал, что уже дважды был в Эстонии, но мало что знает о нашей стране.

Барбара и Петер, тоже из Германии, посещали Эстонию восемь лет назад, но их история была примерно такой же, как у Герда. Они добавили, что в этот раз хотят просто погулять, осмотреться и отдохнуть в Таллинне.

Одна семья из Германии знала об Эстониипобольше, потому что у них здесь есть деловые партнеры. Отец семейства назвал Эстонию фантастической страной и добавил, что любит здешнюю еду, людей и природу.

По словам американского телеведущего Джейсона, он мало что знает об Эстонии, кроме того, что читал в информационных бюллетенях и брошюрах. «Я рад познакомиться с вашей столицей во время пешей прогулки», – сказал он.