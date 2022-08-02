Загрязнение реки привело к гибели двух с лишним тысяч рыб

С понедельника и по сей день местные жители вместе с инспекторами Департамента окружающей среды убирают мертвую рыбу из реки.

Проживающий в Пыльтсамаа Тарво Вилмс заметил в воскресенье, что вода в реке Умбуси мутная и в ней есть дохлая рыба. В понедельник почти полсотни добровольцев собрались в Лустивере, чтобы убрать из воды дохлую рыбу.

«Были собраны тысячи мертвых рыб, и их становится все больше и больше», – сказал Вилмс около полудня во вторник. Он добавил, что в ходе спасательной операции волонтерам также попадалась и живая рыба, которую доставили во впадающий в реку Умбуси ручей Сулуствере, откуда они смогут мигрировать обратно, когда ситуация улучшится.

«Меня удивила активность сообщества. Люди пришли на помощь быстро, и их было довольно много. Оперативно были доставлены большие цистерны со свежей чистой водой, в которых можно было перевозить еще живых рыбу и раков», – сказал Вилмс о спасательной операции, начавшейся в понедельник. Местные жители также принесли к берегу водяные насосы, с помощью которых стали обогащать воду кислородом.