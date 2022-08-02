На выходных большое количество прокисшего силоса из крупного хозяйства Калана попало в реку Умбуси в волости Пыльтсамаа, очень сильно загрязнив ценную форелевую среду.
Загрязнение реки привело к гибели двух с лишним тысяч рыб
С понедельника и по сей день местные жители вместе с инспекторами Департамента окружающей среды убирают мертвую рыбу из реки.
Проживающий в Пыльтсамаа Тарво Вилмс заметил в воскресенье, что вода в реке Умбуси мутная и в ней есть дохлая рыба. В понедельник почти полсотни добровольцев собрались в Лустивере, чтобы убрать из воды дохлую рыбу.
«Были собраны тысячи мертвых рыб, и их становится все больше и больше», – сказал Вилмс около полудня во вторник. Он добавил, что в ходе спасательной операции волонтерам также попадалась и живая рыба, которую доставили во впадающий в реку Умбуси ручей Сулуствере, откуда они смогут мигрировать обратно, когда ситуация улучшится.
«Меня удивила активность сообщества. Люди пришли на помощь быстро, и их было довольно много. Оперативно были доставлены большие цистерны со свежей чистой водой, в которых можно было перевозить еще живых рыбу и раков», – сказал Вилмс о спасательной операции, начавшейся в понедельник. Местные жители также принесли к берегу водяные насосы, с помощью которых стали обогащать воду кислородом.
Крупная ферма Калана, с которой началось загрязнение, принадлежит сельскохозяйственной компании Pajusi ABF. Ее руководитель Лембит Пааль объяснил, что в выходные дни сборный колодец силосного резервуара на ферме Калана начал переполняться. «Перед стоком был мусор, оттуда силосный сок поднялся через край и попал в канаву, оттуда, в свою очередь, в ручей Умбуси, а затем в реку», – пояснил Пааль.
Силосный сок – это кислая остаточная жидкость, образующаяся при хранении силоса. Поскольку в нем содержится большое количество питательных веществ, при попадании силосного сока в воду водные организмы лишаются кислорода.
К утру воскресенья сотрудники крупной фермы уже знали о случившемся, а в течение дня удалось устранить засор и кислый силосный сок больше не вытекал в реку. Также был засыпан ров, по которому силосный сок попадал в реку. Однако к тому моменту повреждения уже были видны. Мертвая рыба уже в воскресенье плавала в нижнем и среднем течении реки Умбуси.
Пааль не мог сказать, сколько силосного сока утекло в реку. «Департамент окружающей среды оценивает размер ущерба, и мы должны взять на себя ответственность, мы не собираемся прятать голову в песок», – сказал он.
Пааль добавил, что это была человеческая ошибка. «Мы должны были раньше заметить, что есть засор», – признал Пааль и пообещалвпредь быть более внимательным в этом вопросе.
Инспектор Департамента окружающей среды Сильвер Вахи сказал, что в настоящее время все еще крайне сложно оценить нанесенный ущерб окружающей среде. «Мы не знаем, как загрязнение повлияет на жизнь реки в долгосрочной перспективе», – сказал Вахи.
Руководитель отдела надзора Департамента окружающей среды в Йыгевамаа Дора Кукк пояснила, что к полудню вторника было собрано около 2000 мертвых рыб, в том числе 200 речной форели. Донная фауна запруды Лустивере также явно повреждена.
Кукк отметила, что никто не знает точное количество силосного сока, просочившегося в реку. «К счастью, силосный сок не тек, а скорее сочился по канаве в реку. После получения информации о том, что вода в реке была странного цвета, потребовался один день, чтобы найти и локализовать источник загрязнения», – пояснила Кукк.
Она добавила, что вода в реке уже прозрачная и очищена от источника загрязнения до водохранилища Лустивере; также вода уже чиста возле села Умбуси. «Самая большая проблема связана с плотиной Лустивере, потому что там большое количество так называемой стоячей воды, а водообмен очень медленный», – сказала Кукк.
Чтобы понять, какой будет ситуация с водой в будущем, необходимо регулярно брать пробы воды из реки Умбуси. «Мы обсудили это с волостью Пыльтсамаа и в ближайшие дни договоримся, кто будет следить за водой», – добавила Дора Кукк.