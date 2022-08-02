Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 августа: психологическая помощь на украинском языке, неделя грудного вскармливания и день рождения холла Тондираба
Сегодня в выпуске:
- Департамент социального страхования начал оказывать кризисную психологическую поддержку на украинском языке.
- Таллиннский аэропорт обслужил в июле свыше 280 тысяч пассажиров, медсестры получили право открывать и закрывать листы по нетрудоспособности
- Неделя популяризации грудного вскармливания в Эстонии стартовала с необычного пикника во дворе столичного роддома.
- Лидер АльКаиды уничтожен в Афганистане точечным ракетным ударом, как и его предшественник осама Бен Ладен.
- Крупнейший в стране столичный ледовый холл Тондираба отметил свой восьмой день рождения. Довольны ли власти Таллинна проделанной работой и будут ли там и дальше проводиться концерты звезд эстрады?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 августа.