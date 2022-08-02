По предварительным статистическим данным Департамента полиции и погранохраны за семь месяцев этого года в ДТП погибли 27 человек — на трех меньше, чем за тот же период прошлого года.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли 27 человек
С начала года в ДТП в Эстонии погибли 27 человек
С января по июль в Эстонии произошло 936 тяжелых ДТП, в которых получили травмы 1062 человека и 27 погибли. За тот же период прошлого года произошло 899 тяжелых ДТП, в которых получили травмы 1013 человек и 30 человек погибли.
За семь месяцев этого года с участием нетрезвых водителей произошло 56 тяжелых ДТП, в которых получили травмы 73 и погибли пять человек.
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