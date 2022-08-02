Рейнсалу – Блинкену: самая большая угроза безопасности для НАТО – это Россия

Рейнсалу сказал, что встреча на высоком уровне альянса в Мадриде в конце июня была переломной, поскольку там были приняты стратегически важные решения относительно быстрого усиления коллективной обороны, которые свидетельствуют о способности НАТО быстро адаптироваться и отражать единство союзников. «Сегодня мы единогласны в том, что самая большая угроза безопасности для НАТО – это Россия», – сказал Рейнсалу.

«Мы находимся в постоянном контакте с США и работаем над тем, чтобы решения были полностью реализованы в ближайшее время. Я поблагодарил Соединенные Штаты Америки за их последовательный вклад в укрепление безопасности Европы», – добавил министр иностранных дел.

«Мы видим, что Россия готовится к долгой войне в Украине, потому что ее план по завоеванию суверенной страны в сердце Европы провалился», – сказал Рейнсалу, добавив, что Эстония и США плечом к плечу всесторонне поддерживают Украину, которая борется за сохранение своего суверенитета и государственности. Во время телефонного разговора, находясь в Украине, в Житомирской области, Рейнсалу подчеркнул, что нет никаких сомнений в необходимости повышения цены агрессии и усиления санкций против России.

Он отметил, что цель Эстонии также заключается в укреплении двусторонних отношений с США в ближайшем будущем и поиск дополнительных путей сотрудничества.