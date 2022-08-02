Высоким ценам на топливо больше нет оправдания: цена на нефть резко упала ниже отметки в 100 долларов

Цена на нефть начала резко падать во вторник, упав за это время почти на 4 процента. Тенденция к снижению продолжилась сегодня утром: нефть марки Brent потеряла целый процент до 99,1 доллара за баррель. Американский сорт WTI упал до 93,2 доллара.

По данным Reuters, на цену нефти влияют очередные сообщения о том, что показатели индекса промышленного производства страны ухудшились, что свидетельствует о снижении заказов. Последнее, в свою очередь, подтверждает охлаждение экономики. Нефтетрейдеры особенно обеспокоены Китаем, экономика которого стонет под давлением политики в области коронавируса.

Другая причина может заключаться в том, что трейдеры сейчас выжидают: члены нефтяного картеля ОПЕК встречаются на этой неделе, чтобы обсудить следующие шаги.