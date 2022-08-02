Высокие цены на газ заставили Таллиннскую горуправу пересмотреть свои планы по поводу замены в городе дизельных автобусов на газовые, пишет Rus.ERR, отмечая, что, по мнению города, с проблемой роста цен на энергоносители помогли бы справиться средства из дополнительного бюджета.
Таллинн пересматривает планы по полной замене дизельных автобусов на газовые
Таллинн пересматривает планы по полной замене дизельных автобусов на газовые
"Учитывая то, какая ситуация сегодня с газом, то есть необязательно, что в осенне-зимний период его всем хватит, то, конечно же, мы должны относиться более консервативно к поставленным нами задачам. Именно для того, чтобы на случай, если газа попросту не будет хватать, общественный транспорт у нас не встал из-за отсутствия топлива", - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
На улицах Таллинна уже используется порядка 300 газовых автобусов, и последние 50 должны прийти в августе - сентябре, но теперь в связи с ростом цен на газ городу пришлось пересмотреть свои планы.
Предприятие Таллиннский городской транспорт направило письмо в Министерство экономики, чтобы обсудить меры энергетической безопасности в случае кризисной ситуации.
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