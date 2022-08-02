Таллинн пересматривает планы по полной замене дизельных автобусов на газовые

"Учитывая то, какая ситуация сегодня с газом, то есть необязательно, что в осенне-зимний период его всем хватит, то, конечно же, мы должны относиться более консервативно к поставленным нами задачам. Именно для того, чтобы на случай, если газа попросту не будет хватать, общественный транспорт у нас не встал из-за отсутствия топлива", - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.