Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Таллинн пересматривает планы по полной замене дизельных автобусов на газовые

rus.postimees.ee
Таллинн пересматривает планы по полной замене дизельных автобусов на газовые
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Газовые автобусы Таллиннского городского транспорта на заправочной станции сжатого газа.
Газовые автобусы Таллиннского городского транспорта на заправочной станции сжатого газа. Фото: Madis Veltman

Высокие цены на газ заставили Таллиннскую горуправу пересмотреть свои планы по поводу замены в городе дизельных автобусов на газовые, пишет Rus.ERR, отмечая, что, по мнению города, с проблемой роста цен на энергоносители помогли бы справиться средства из дополнительного бюджета.

"Учитывая то, какая ситуация сегодня с газом, то есть необязательно, что в осенне-зимний период его всем хватит, то, конечно же, мы должны относиться более консервативно к поставленным нами задачам. Именно для того, чтобы на случай, если газа попросту не будет хватать, общественный транспорт у нас не встал из-за отсутствия топлива", - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

На улицах Таллинна уже используется порядка 300 газовых автобусов, и последние 50 должны прийти в августе - сентябре, но теперь в связи с ростом цен на газ городу пришлось пересмотреть свои планы.

Предприятие Таллиннский городской транспорт направило письмо в Министерство экономики, чтобы обсудить меры энергетической безопасности в случае кризисной ситуации.

Ключевые слова
Наверх