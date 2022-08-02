Домашние хозяйства Латвии, которые используют для отопления природный газ, были неприятно удивлены недавно полученными от Latvijas gāze графиками выравненных платежей. Многим придется платить даже в четыре раза больше. Маклеры недвижимости уже видят тенденцию, что владельцы квартир или домов, которые отапливаются газом, думают о продаже недвижимости, сообщает ReTV.
Зима близко: латыши уже начинают думать о продаже домов, отапливаемых газом
Семья валмиерчанки Кристины Аузини природный газ использует в квартире для подогрева воды и отопления. В дальнейшем за газ ежемесячно придется платить почти в четыре раза больше.
"Если в 2020 году мы платили около 60 евро, то в 2021 году было больше 70 евро; в этом году нас порадовали счетом уже в 283 евро", - рассказала владелица частного дома Кристине Аузиня.
Семья пока не хочет продавать дом, но ищет различные решения, как снизить расходы на отопление. Установлены солнечные панели, есть мысли о теплонасосе, но все это - значительные расходы.
"Неприятно, огромная часть расходов, которая идет просто так, и у этого есть определенный эмоциональный фон. Так как знаем, что будем платить в четыре раза больше за тот же самый газ из России, что, принимая во внимания события после 24 февраля, события в Украине - эмоционально неприятно".
В свою очередь сосед женщины еще прошлой зимой столкнулся с резко растущими затратами на газ. Он осуществляет все расчеты согласно ежемесячному потреблению.
"В ноябре, когда обычно около 100 - 120 евро, нам пришел счет в 500 евро. Теперь в летние месяцы, когда мы платили обычно от 11 до 15 евро, используя только теплую воду, мы сейчас платим от 60 до 70 евро за то же самое количество", - рассказал Янекс Экурс, владелец частного дома в Валмиере.
По нынешнему тарифу Янеку за отопление газом, возможно, ежемесячно придется платить более 700 евро.
"Нужно искать другие альтернативы. Другая альтернатива есть.. По-моему, у дров или гранул тоже несоразмерно поднятая цена. Да, мы рассматривали и возможность установки теплонасоса, но, если он когда-то стоил 7-8 тысяч евро, то теперь смета для нашего частного дома пришла на 19 тысяч евро", - рассказал Янек Энкурс.
Мужчина признает, что уже когда-то жил за пределами Латвии и если счета продолжат расти, он снова рассмотрит возможность покинуть страну.
И в соцсетях люди делятся размышлениями о том, что последуют частные процессы неплатежеспособности или же даже придется продавать свою недвижимость.
Специалист Latio Элина Дуце рассказала "Новостям ReTV", что уже сейчас наблюдается тенденция - люди в возрасте хотят продать четырех или трехкомнатные квартиры, чтобы приобрести более маленькие и экономичные квартиры. В свою очередь владельцы частных домов могут искать различные альтернативы, как расходы на тепло снизить.
"Если есть газовое отопление, то ищут возможности сэкономить на том же самом газовом отоплении, установив регулируемые радиаторы, или же ищут дополнительные возможности отопления дома. На рынке не так и много энергоэффективных домов, если бы человек продал свой дом с газовым отоплением, у него других альтернатив особо бы не было", - заявила Дуце.
Напомним, министр благосостояния Гатис Эглитис во вторник, 2 августа, сообщил, что уже в августе государство могло бы покрывать половину повышения цены на газ для жителей, пользующихся выровненными платежами. Как заявил министр в соцсетях, с учетом размера новых выровненных платежей за газ решение будет рассмотрено на заседании правительства 9 августа, и государство начнет поддержку этой группы населения раньше, начиная с августа или даже июля. Поддержка будет оказана и тем, кто использует дровяное отопление.
Ожидается, что 11 августа предложения будут рассмотрены в Сейме.