Зима близко: латыши уже начинают думать о продаже домов, отапливаемых газом

Семья валмиерчанки Кристины Аузини природный газ использует в квартире для подогрева воды и отопления. В дальнейшем за газ ежемесячно придется платить почти в четыре раза больше.

"Если в 2020 году мы платили около 60 евро, то в 2021 году было больше 70 евро; в этом году нас порадовали счетом уже в 283 евро", - рассказала владелица частного дома Кристине Аузиня.

Семья пока не хочет продавать дом, но ищет различные решения, как снизить расходы на отопление. Установлены солнечные панели, есть мысли о теплонасосе, но все это - значительные расходы.

"Неприятно, огромная часть расходов, которая идет просто так, и у этого есть определенный эмоциональный фон. Так как знаем, что будем платить в четыре раза больше за тот же самый газ из России, что, принимая во внимания события после 24 февраля, события в Украине - эмоционально неприятно".

В свою очередь сосед женщины еще прошлой зимой столкнулся с резко растущими затратами на газ. Он осуществляет все расчеты согласно ежемесячному потреблению.

"В ноябре, когда обычно около 100 - 120 евро, нам пришел счет в 500 евро. Теперь в летние месяцы, когда мы платили обычно от 11 до 15 евро, используя только теплую воду, мы сейчас платим от 60 до 70 евро за то же самое количество", - рассказал Янекс Экурс, владелец частного дома в Валмиере.