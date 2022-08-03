Студия Postimees: что изменится в TLT после ухода Бородича?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который переходит на работу в правление TLT, покидая пост вице-мэра столицы и Центристскую партию. Ранее, на фоне скандала с Бородичем, Новиков освободил кресло председателя совета TLT. Смотрите интервью в 13:00!