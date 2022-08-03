Скандальная отставка Дениса Бородича привела к полной смене руководства муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT). Что изменится после всех рокировок? Какие выводы сделаны из случая Бородича? Может ли общественный транспорт стать платным на фоне космической инфляции?
Студия Postimees: что изменится в TLT после ухода Бородича?
13:00
Студия Postimees: что изменится в TLT после ухода Бородича?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который переходит на работу в правление TLT, покидая пост вице-мэра столицы и Центристскую партию. Ранее, на фоне скандала с Бородичем, Новиков освободил кресло председателя совета TLT. Смотрите интервью в 13:00!
- Чем объяснить крутой вираж в карьере вице-мэра, решившего покинуть высокий столичный пост и Центристскую партию (ЦП)?
- Стал ли этот уход следствием отставки Бородича?
- Повлияло ли на это решение ситуация с Таллиннской больницей?
- Не было ли какого-то конфликта с руководством ЦП или мэром города?
- Может ли неожиданный уход Новикова стать причиной раздора в столичной коалиции?
- Какие выводы сделаны из случая Бородича? Как изменится TLT при новом начальстве?
- Станет ли общественный транспорт платным на фоне ударного роста расходов на газ?
- Как обстоят дела с новыми трамваями? Когда будет завершено строительство новых линий?
Ключевые слова