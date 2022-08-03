Ср, 3.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Студия Postimees: что изменится в TLT после ухода Бородича?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что изменится в TLT после ухода Бородича?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1

Скандальная отставка Дениса Бородича привела к полной смене руководства муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT). Что изменится после всех рокировок? Какие выводы сделаны из случая Бородича? Может ли общественный транспорт стать платным на фоне космической инфляции?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который переходит на работу в правление TLT, покидая пост вице-мэра столицы и Центристскую партию. Ранее, на фоне скандала с Бородичем, Новиков освободил кресло председателя совета TLT. Смотрите интервью в 13:00!

  • Чем объяснить крутой вираж в карьере вице-мэра, решившего покинуть высокий столичный пост и Центристскую партию (ЦП)?
  • Стал ли этот уход следствием отставки Бородича?
  • Повлияло ли на это решение ситуация с Таллиннской больницей?
  • Не было ли какого-то конфликта с руководством ЦП или мэром города?
  • Может ли неожиданный уход Новикова стать причиной раздора в столичной коалиции?
  • Какие выводы сделаны из случая Бородича? Как изменится TLT при новом начальстве?
  • Станет ли общественный транспорт платным на фоне ударного роста расходов на газ?
  • Как обстоят дела с новыми трамваями? Когда будет завершено строительство новых линий?
Ключевые слова
Наверх