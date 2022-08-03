Перепись населения: у одной пятой населения Эстонии есть степень магистра

Степень бакалавра имеет 13% населения, профессиональное образование на базе среднего образования – 10%. В возрастной группе 25-64 лет количество людей, образование которых ограничилось начальным образованием (1,1%, 7752 человек), примерно такое же, как и тех, кто получил докторскую степень (1%, 6805 человек).

Больше всего людей с высшим образованием живет в городах

Больше всего людей с высшим образованием живет в городских областях, где 49% населения возрастной группы 25-64 лет имеет высшее образование. В малогородских областях высшее образование есть у 47%, а в сельских областях — у 30% населения.

Как и следовало ожидать, в сравнении уездов наибольшая концентрация 25-64-летних людей с высшим образованием наблюдается в Харьюском и Тартуском уездах, где их проживает 52,6% и 46,1% соответственно. Меньше всего людей с высшим образованием в Ярваском (25,5%) и Йыгеваском уездах (27%).

Если обратить внимание на долю людей с высшим образованием среди жителей местных самоуправлений, то здесь выделяется волость Виймси, где из 25-64-летних людей высшее образование есть у целых 62,5%.

«В волости Виймси также самый высокий процент людей с магистерской степенью – 38%. В то же время, если посмотреть на долю населения с докторской степенью, то явным лидером здесь является город Тарту, где степень доктора имеет 4%. При этом среднее по Эстонии – 1%», - объяснила Трийну Ауг.

Эстония — страна назначения для высокообразованных иностранцев