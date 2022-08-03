Данные переписи населения 2021 года показали, что доля людей с высшим образованием в Эстонии увеличивается, при этом доля людей с основным образованием уменьшается. Магистерскую степень имеет одна пятая часть населения Эстонии, при этом наибольшей концентрацией высокообразованных людей выделяются Тарту и Виймси.
Перепись населения: у одной пятой населения Эстонии есть степень магистра
Ведущий аналитик Департамента статистики Трийну Ауг отметила, что, по сравнению с предыдущей переписью, доля людей с высшим образованием увеличилась, при этом доля людей с основным образованием – уменьшилась. Доля людей со средним образованием осталась на прежнем уровне. «У 43% жителей Эстонии старше 15 лет наивысшим уровнем образования является среднее образование, у 37% – высшее. Основное образование или более низкий уровень образования есть у 20% жителей Эстонии», - сказала Ауг.
«Логично, что наивысший уровень образования связан с возрастом – у людей постарше было больше времени, чтобы получить разные уровни образования. Например, меньше всего людей с основным образованием в возрастной группе 55-59 лет. В то же время половина людей старше 90 лет имеет основное образование или ниже, поскольку в молодости у них просто не было возможности получить более высокий уровень образования», - добавила она.
Если обратить внимание на возраст, то высшее образование в основном получают к 25 годам. Начиная с этой отметки доля населения с высшим образованием остается на уровне около сорока процентов вплоть до возрастной группы 70 лет, затем доля людей с высшим образованием начинает уменьшаться.
Одна пятая часть населения имеет магистерскую степень
Из данных переписи населения и жилых помещений следует, что у 21,4% населения Эстонии в возрасте 25-64 лет есть степень магистра. У 17,4% есть среднее профессиональное образование и почти столько же людей (17,2%) имеют среднее общее образование.
Степень бакалавра имеет 13% населения, профессиональное образование на базе среднего образования – 10%. В возрастной группе 25-64 лет количество людей, образование которых ограничилось начальным образованием (1,1%, 7752 человек), примерно такое же, как и тех, кто получил докторскую степень (1%, 6805 человек).
Больше всего людей с высшим образованием живет в городах
Больше всего людей с высшим образованием живет в городских областях, где 49% населения возрастной группы 25-64 лет имеет высшее образование. В малогородских областях высшее образование есть у 47%, а в сельских областях — у 30% населения.
Как и следовало ожидать, в сравнении уездов наибольшая концентрация 25-64-летних людей с высшим образованием наблюдается в Харьюском и Тартуском уездах, где их проживает 52,6% и 46,1% соответственно. Меньше всего людей с высшим образованием в Ярваском (25,5%) и Йыгеваском уездах (27%).
Если обратить внимание на долю людей с высшим образованием среди жителей местных самоуправлений, то здесь выделяется волость Виймси, где из 25-64-летних людей высшее образование есть у целых 62,5%.
«В волости Виймси также самый высокий процент людей с магистерской степенью – 38%. В то же время, если посмотреть на долю населения с докторской степенью, то явным лидером здесь является город Тарту, где степень доктора имеет 4%. При этом среднее по Эстонии – 1%», - объяснила Трийну Ауг.
Эстония — страна назначения для высокообразованных иностранцев
У людей с русским родным языком в среднем чуть более высокий уровень образования, чем у людей с родным эстонским. Среди русского населения имеющие только основное образование образуют меньшую часть, при этом люди со средним образованием – чуть большую, чем в случае населения с родным эстонским языком. Среди населения с другим родным языком людей с основным или средним образованием уже значительно меньше: 4,6 и 25,4% соответственно, большую часть составляют высокообразованные — 70,1%.
«Если сравнивать с предыдущими переписями, то людей с другим родным языком, получивших высшее образование, у нас на целых 35% больше, чем 20 лет назад. Из этого следует, что Эстония становится все более желаемой страной назначения для высокообразованных иммигрантов», - отметила Трийну Ауг. В статистке не отражены военные беженцы, которые прибыли в Эстонию после момента переписи, т.е. 31 декабря 2021.
Обучение на протяжении всей жизни становится все более популярным
В рамках переписи населения и жилых помещений рассматриваются наивысшие уровни образования, полученные проживающими в Эстонии людьми. Однако регулярные исследования Департамента статистики показали, что, помимо получения формального образования, люди становятся все более активными и в обучении на протяжении всей жизни. По данным исследования рабочей силы Эстонии количество участвующих в обучении на протяжении всей жизни за десять лет выросло до 54% и более чем втрое за 29 лет.
Самый высокий процент участия в обучении на протяжении всей жизни наблюдается среди женщин и высокообразованных людей. Уровень участия в обучении на протяжении всей жизни в Эстонии равен 18,4%, что значительно выше, чем среднее по Европейскому союзу — 10,8%.
Подробнее о полученных в ходе переписи населения данных об образовании и обнаруженных находках можно прочесть по адресу rahvaloendus.ee.