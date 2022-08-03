«Кодуюст» и «хайгекасса» – как вышло, что эти и многие другие эстонские слова стали для местных русскоязычных родными? Какова ответственность русскоязычной семьи за красоту родной речи детей и за что отвечает школа? Каково настоящее состояние русского языка в Эстонии и его будущее, если через 10 лет большинство русских детей будут учиться преимущественно на эстонском? Об этом мы поговорили с филологом Полиной Оскольской и славистом Алессандрой Деци. Смотрите видео!