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«Гражданин М»: эстонский язык меняет русскую речь в Эстонии ​– почему это происходит?

rus.postimees.ee
«Гражданин М»: эстонский язык меняет русскую речь в Эстонии ​– почему это происходит?
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«Кодуюст» и «хайгекасса» – как вышло, что эти и многие другие эстонские слова стали для местных русскоязычных родными? Какова ответственность русскоязычной семьи за красоту родной речи детей и за что отвечает школа? Каково настоящее состояние русского языка в Эстонии и его будущее, если через 10 лет большинство русских детей будут учиться преимущественно на эстонском? Об этом мы поговорили с филологом Полиной Оскольской и славистом Алессандрой Деци. Смотрите видео!

Алессандра Деци – докторант и младший научный сотрудник на отделении славистики Тартуского университета.

Полина Оскольская – докторант Института общего и эстонского языкознания Тартуского университета.

Ведущий передачи – Сергей Метлев.

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