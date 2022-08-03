Интервью с филологами ⟩ Эстонский язык переплетается с русским: почему это происходит и как к этому относиться?

П.О.: Они нужны, но для определенных ситуаций. То есть мы стандартизируем язык. Есть много вещей, которые мы стандартизируем: например, качество продуктов. Мы для чего-то это делаем. В некоторых ситуациях нам удобнее использовать единый язык. Самый яркий пример – это, наверное, законодательство. Для того, чтобы все слова, которые используются в контексте законотворчества, были очевидны и понятны, нужен единый стандарт. Он связан с чем-то, что может объединить общество. Есть общество русских людей, их объединяет язык. Есть какой-то стандартный язык и, если человек освоил его, то значит он более-менее принят в сообщество. Мы ждем стандарта в официальных публикациях, в речи журналиста, но совершенно непонятно зачем ждать его в бытовой беседе за столом.

А.Д.: Вообще стандарт тоже меняется. На территории Италии когда-то стандартным языком был латинский.

– Есть ли, на ваш взгляд, какая-то тенденция в сторону тесного переплетения? Сейчас можно говорить, что есть масса терминов и названий. Но, например, если мы говорим о том, как эстоноговорящая молодежь усваивает английский язык, то иногда используется слово «эстонглиш». Полнейшее смешение всевозможных эстонских и английских конструкций. Как вы думаете, с постепенным переводом образования в Эстонии в русских школах на эстонский язык, будет ли происходить то же самое с местным русским языком в отношении эстонского?