Давление нарастает: спонсор финского ралли не хочет видеть на трассе россиян

На ралли, которое пройдет в Йиваскюля и его окрестностях, зарегистрировались трое представителей России: лучший экипаж Николай Грязин и Константин Александров, а также Виталий Антонов, которй ездит со штурманом из Голландии.

Фирма Secto, занимающаяся арендой автомобилей, направила сегодня утром финским СМИ пресс-сообщение, в котором было отмечено, что, по мнению представителей фирмы, россиян следует отстранить от гонок.

«Если бы у нас была возможность повлиять, мы бы ее использовали. Логотип Secto не будет размещаться на автомобилях россиян», - сообщило предприятие.

На прошлой неделе депутат парламента Финляндии Калле Йокинен также призвал отстранить россиян.

Международная автомобильная федерация FIA не запрещала россиянам принимать участие в соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Также она не запрещала ни одному государству применять подобное отстранение.