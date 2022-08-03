Видео ⟩ Нарвитяне о переносе танка: «Лучше бы обратили внимание на другие проблемы»

Дмитрий: Чтобы составить цельную картину, наверное, стоило присутствовать на беседе Катри Райк с министром. Меня там не было, а судить только по заголовкам или выдержкам из прессы иногда трудно, так как зачастую освещаются только самые эмоциональные моменты. В целом, торг здесь неуместен, это больше похоже даже на шантаж: мол, если танк не перенесут, Нарве не будут выделять деньги на больницу или другие бюджетные средства.

Я думаю, что это удар по партии социал-демократов перед выборами, ничего хорошего это не сулит. Что касается переноса памятников, то мне кажется, что, когда на протяжении тридцати лет государство не вело в этом направлении никакой политики, а теперь делает это так неожиданно под покровом ночи (как, например, сегодня с пушкой случилось – подъехала машина, увезла), то ничего хорошего это тоже не сулит и еще больше сеет раскол в обществе, деля нас на одних и других.

Можно также вспомнить 2007 год, Бронзовую ночь, когда в 2006 году были выборы: одним из обещаний Партии реформ как раз было перенести солдата. Опять-таки, ни к чему хорошему это не привело и разделило общество на своих и чужих.