В понедельник на пресс-конференции встретились мэр Нарвы Катри Райк и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. На повестке дня: перенос советского танка. В ходе разговора министр заявил, что мнения в правительстве сходятся: танк из Нарвы требуется перенести. Однако взамен правительство планирует оказать нарвитянам дополнительную бюджетную помощь. Алексей Серов спросил жителей Нарвы, что они думают о таком обмене и согласны ли с позицией правительства о переносе танка.
Видео ⟩ Нарвитяне о переносе танка: «Лучше бы обратили внимание на другие проблемы»
Дмитрий: Чтобы составить цельную картину, наверное, стоило присутствовать на беседе Катри Райк с министром. Меня там не было, а судить только по заголовкам или выдержкам из прессы иногда трудно, так как зачастую освещаются только самые эмоциональные моменты. В целом, торг здесь неуместен, это больше похоже даже на шантаж: мол, если танк не перенесут, Нарве не будут выделять деньги на больницу или другие бюджетные средства.
Я думаю, что это удар по партии социал-демократов перед выборами, ничего хорошего это не сулит. Что касается переноса памятников, то мне кажется, что, когда на протяжении тридцати лет государство не вело в этом направлении никакой политики, а теперь делает это так неожиданно под покровом ночи (как, например, сегодня с пушкой случилось – подъехала машина, увезла), то ничего хорошего это тоже не сулит и еще больше сеет раскол в обществе, деля нас на одних и других.
Можно также вспомнить 2007 год, Бронзовую ночь, когда в 2006 году были выборы: одним из обещаний Партии реформ как раз было перенести солдата. Опять-таки, ни к чему хорошему это не привело и разделило общество на своих и чужих.
Татьяна: Ну, они хотят просто купить людей. А памятник – это память, важная часть, история все-таки для нарвитян. Нарвитяне хотят, чтобы он стоял. Он столько лет стоял! И ухаживают за ним сами люди, не власти. Им не нужно бороться с историей. Это история нарвитян и всех русских. Лучше бы обратили внимание на другие проблемы, которые есть в Эстонии.
Леонид: Вот, хотят перенести на Хийумаа в музей, или в Синимяэ. Ну, стоит он здесь. И там будет стоять. Какая разница? От этого же ничего не меняется, он все равно там будет, вот в чем дело. Здесь, конечно, к нему отношение немножко другое, а с другой стороны... Стоит и стоит. Никому не мешает. А на счет того, что обещают что-то построить, если танк перенесут – а что, просто так нельзя построить? Не перенося танк?
Лили: Ну, что сказать. За один танк и столько плюсов? Я не верю в это. Это, наверное, замануха, скажем так. По поводу самого танка: я была бы против, чтобы его переносили, потому что это очень долгая история, даже не за войну, а вообще. Это наш танк, наша история, это наши дети, которые до сих пор приезжают и привозят своих друзей и знакомых, показывают. И мы гордимся этим. Поэтому я против.
Ирина: Мы не против танка. Сколько он стоял? И никто никогда не говорил, что его обязательно надо убрать.