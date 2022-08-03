Польский лыжный союз нашел отличный способ держать под контролем вес спортсменок

Польский журналист Матеуш Лелен отпубликовал на портале skijumping.pl, что для того, чтобы лыжницы могли получать от федерации финансовую субсидию, индекс массы тела спортсменок, занимающихся прыжками с трамплина, не должен превышать 21.

Показателем нормы для взрослого человека считают индекс массы тела в пределах 18,5 – 25.

Руководитель лыжного союза Польши Адам Малыш отметил, что нормативы введены в интересах самих спортсменов.

«Это поистине безжалостный вид спорта, в котором вес тела играет очень важную роль. У тех, у кого индекс массы тела колебелется в пределах 24 - 25, нет никакой надежды на успех в этой спортивной дисциплине", - сказал Малыш польским СМИ.