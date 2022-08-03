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Мэр Нарвы Катри Райк: у нас снова кризис

Аймар Алтосаар
Мэр Нарвы Катри Райк: у нас снова кризис
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Эстонцы придерживаются одного мнения по поводу танка в Нарве - его нужно убрать.
Эстонцы придерживаются одного мнения по поводу танка в Нарве - его нужно убрать. Фото: FOTO: Mihkel Maripuu

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) заявил во время своего визита в Нарву, что перенос стоящего там у реки советского танка-памятника неизбежен, мэр приграничного города Катри Райк (тоже СДПЭ) предупредила, что это может привести к расколу в обществе.

Вместе с тем Райк намекнула, что если нарвитяне, скажем так, отдадут танк, то они хотят получить за это что-то взамен. Райк, перестроившая местный колледж и долгое время руководившая им, сказала, что хорошо знает город и горожан, а последние просто хотят лучшей жизни: более низких цен за отопление, лучших жилых площадей и, например, новую больницу. 

Райк, которая вчера дала Postimees небольшое интервью, подтвердила, что в третьем по величине городе Эстонии отсутствует даже отделение неотложной медицинской помощи — ближайшее находится в Йыхви.

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