Мэр Нарвы Катри Райк: у нас снова кризис

Вместе с тем Райк намекнула, что если нарвитяне, скажем так, отдадут танк, то они хотят получить за это что-то взамен. Райк, перестроившая местный колледж и долгое время руководившая им, сказала, что хорошо знает город и горожан, а последние просто хотят лучшей жизни: более низких цен за отопление, лучших жилых площадей и, например, новую больницу.