Екатерина Миротворцева установила новый рекорд Эстонии

В течение двух дней определялись чемпионы Балтии в 18 различных индивидуальных дисциплинах, а также двух эстафетах.

В командном зачете сборная Эстонии с отставанием в два очка была вынуждена признать первенство Литвы. Литва выиграла, набрав 280 баллов, у Эстонии 278, на третьем месте Латвия, у чьей сборной набралось 239 баллов.

На соревнованиях былу становлен и новый рекорд Эстонии – екатерина Миротворцева прошла дестанцию в 5000 м за 21:43.45 – это новый рекорд нашей страны. С этим результатом Миротворцева стала чемпионкой Балтии и более чем на 10 секунд улучшила свой же рекорд. Прошлый (21:54.86) она установила три недели назад в Раквере.