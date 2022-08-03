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Екатерина Миротворцева установила новый рекорд Эстонии

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Екатерина Миротворцева установила новый рекорд Эстонии
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Екатерина Миротворцева.
Екатерина Миротворцева. Фото: Madis Veltman

С 29 по 30 июля в Валмиере (Латвия) проходил командный чемпионат Балтии по легкой атлетике, на котором сборная Эстонии заняла в общем зачете второе место. Екатерина Миротворцева установила новый рекорд Эстонии в ходьбе на 5000 м.

В течение двух дней определялись чемпионы Балтии в 18 различных индивидуальных дисциплинах, а также двух эстафетах.

В командном зачете сборная Эстонии с отставанием в два очка была вынуждена признать первенство Литвы. Литва выиграла, набрав 280 баллов, у Эстонии 278, на третьем месте Латвия, у чьей сборной набралось 239 баллов.

На соревнованиях былу становлен и новый рекорд Эстонии – екатерина Миротворцева прошла дестанцию в 5000 м за 21:43.45 – это новый рекорд нашей страны. С этим результатом Миротворцева стала чемпионкой Балтии и более чем на 10 секунд улучшила свой же рекорд. Прошлый (21:54.86) она установила три недели назад в Раквере.

Чемпионами Балтии стали:

Ыйлме Выро – забег 100 м (11.67)

Леонид Лацепов – забег 5000 м (14:22.66)

Грит Шадейко – бег с препятствиями 100 м (13.50)

Мариэлле Клеэмейер – бег с препятствиями 400 м (57.56)

Лаура Маасик – бег с препятствиями 3000 м (10:13.07)

Яак Йоонас Уудмяэ – тройной прыжок (15.55)

Мийа Тиллманн – прыжок с шестом (3.95)

Яндер Хейл – толкание ядра (18.07)

Гедли Туги – метание копья (53.37)

Кати Оялоо – метание молота (65.88)

Адам Пауль Келли – метание копья (69.56)

Мужская эстафета 4×100 м (Хенри Сай, Реймо Сепп, Кен Марк Минковски, Карл Эрик Назаров) – 39.88

Женская эстафета 4×400 м (Анетте Петс, Кятрийн Кивиметс, Хелин Мейер, Мариэлле Клеэмейер) – 3:47.89

Командная эстафета 4×400 м (Лукас Лессель, Таури Тамм, Ристо Лиллеметс, Робин Сапар) – 3:11.42

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