Сотрудники Департамента полиции и погранохраны поймали женщину и мужчину, которые переплыли реку Нарва из России в Эстонию.
Граждане России переплыли реку Нарву. Их задержала полиция
Граждане России переплыли реку Нарву. Их задержала полиция
Полицейские задержали граждан России ночью на автовокзале Валги во вторник. Они были без документов. По словам самих мужчины и женщины, они прибыли в страну нелегально, переплыв реку Нарву, сообщили BNS в пресс-службе Лыунаской префектуры.
Задержанных доставили полицейский участок в Выру для проведения процессуальных действий и выяснения точных обстоятельств.
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