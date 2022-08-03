Сотрудники Департамента полиции и погранохраны поймали женщину и мужчину, которые переплыли реку Нарва из России в Эстонию
Полиция поймала граждан России переплывших реку Нарву
Полиция поймала граждан России переплывших реку Нарву
Полицейские задержали граждан России без документов ночью на автовокзале Валги во вторник. По словам самих мужчины и женщины, они прибыли в страну нелегально, переплыв реку Нарву, сообщили BNS в пресс-службе Лыунаской префектуры.
Задержанных на автовокзале женщину и мужчину доставили полицейский участок в Выру для проведения процессуальных действий и выяснения точных обстоятельств.
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