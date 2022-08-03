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Полиция поймала граждан России переплывших реку Нарву

BNS
Полиция поймала граждан России переплывших реку Нарву
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Граница у реки Нарва. Фото иллюстративное.
Граница у реки Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны поймали женщину и мужчину, которые переплыли реку Нарва из России в Эстонию

Полицейские задержали граждан России без документов ночью на автовокзале Валги во вторник. По словам самих мужчины и женщины, они прибыли в страну нелегально, переплыв реку Нарву, сообщили BNS в пресс-службе Лыунаской префектуры.

Задержанных на автовокзале женщину и мужчину доставили полицейский участок в Выру для проведения процессуальных действий и выяснения точных обстоятельств.

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