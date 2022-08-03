В Эстонии выступят юные танцовщики и будущие артисты балета из 13 стран мира

5 августа в 19:00 в Центре русской культуры в Таллинне и 6 августа в 18:00 в Пярнуском концертном доме состоятся гала-концерты балета. На них выступят более 60 участников - студентов балетных училищ и молодых танцовщиков из Эстонии, Азербайджана, Кипра, Финляндии, Франции, Японии, Кореи, Латвии, Норвегии, России, Швейцарии, Украины и Турции. Приглашенный танцовщик – артист Эстонского национального балета Леонардо Челегато.

Эти гала-концерты являются финальной точкой трехнедельного летнего балетного интенсива при Таллиннском балетном училище, который в этом году проходит в шестой раз. Среди педагогов и хореографов интенсива представители Таллиннского балетного училища и авторитетных зарубежных балетных учреждений: Даниэль Отеврель (Швейцария), Пако Лагуна (Германия), Расселл Адамсон (Финляндия), эстонские педагоги и хореографы Кайе Кырб, Виестурс Янсонс, Марина Кеслер, Хелен Вейдебаум, Инна Сырмус, Анита Курылева.

Традиционно в качестве постановщика гала-концерта выступает эстонский хореограф Дмитрий Харченко: «Каждый год мы подбираем определенную тему, стараемся знакомить будущих артистов балета не только с мировой классикой балета, но и с великими хореографами и гениальными композиторами. В этот раз это творения великого Людвига Минкуса - австрийского композитора, много лет проработавшего в России с прославленными хореографами Артюром Сен-Леоном и Мариусом Петипа».

В программе гала-концерта отрывки из балетов «Пахита», «Дон-Кихот» и «Баядерка», а также современные номера.

Участие в летнем интенсиве рассматривают для себя как правило те дети, которые всерьез задумываются о карьере балетного танцовщика и стараются поддерживать себя в нужной форме. Несомненно, кто-то из выступающих - будущая звезда балета. Кто-то из самых юных участников выйдет на сцену впервые. Однако все они это большая и дружная команда детей и взрослых, которые сдружились за эти три недели и теперь представят результат своего труда на оценку уважаемой публике. Приходите на гала-концерт и станьте частью этого волшебства!