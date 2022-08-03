В Риге полностью уничтожат памятник в парке Победы

После демонтажа не планируется сохранять ни одну из частей памятника советским воинам в парке Победы, сообщил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении мэр Риги Мартиньш Стакис, по словам которого памятник будет снесен по частям. Так как Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован.