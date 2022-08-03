После демонтажа не планируется сохранять ни одну из частей памятника советским воинам в парке Победы, сообщил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении мэр Риги Мартиньш Стакис, по словам которого памятник будет снесен по частям. Так как Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность, памятник будет полностью утилизирован.
В Риге полностью уничтожат памятник в парке Победы
В Риге полностью уничтожат памятник в парке Победы
В четверг созвано заседание комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором планируется принять решение о финансировании сноса памятника. Согласно неофициальной информации, на эти цели будет выделено около 2,1 млн евро.
Как сообщил Стакис, затраты на демонтаж памятника составят около 10 процентов стоимости проекта, а остальные средства предусмотрены для преобразования территории комплекса в парк.
Предприятие, которое проведет демонтаж, выбрано, но самоуправление в целях безопасности не будет его называть, как и дату работ, которая будет объявлена незадолго до начала демонтажа.
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