«Именем Российской Федерации: этого не было». Как возбуждают и расследуют уголовные дела о «фейках» про армию

Самый яркий пример такого дела - это уголовное преследование адвоката Дмитрия Талантова, который, среди прочего, защищал обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Адвоката обвинили в распространении «фейков» о массовом убийстве мирных граждан в Украине. Как говорит Селезнев, Талантов опубликовал пост об этом в 13:00, а опровержение Минобороны было опубликовано только в 17:50 того же дня.

Третий аргумент защиты: нельзя слепо верить позиции министерства обороны России. «С древних времен и до сих пор в любом суде недостаточно показания двух сторон, потому что каждая враждующая сторона будет выдавать не совсем достоверную информацию о своей позиции», - говорит Селезнев.

Независимый суд, помимо высказываний сторон конфликта должен еще привлекать показания свидетелей, данные независимых источников, журналистскую информацию, опрашивать участников непосредственных событий, объясняет адвокат.

«Разумеется, какое-то письмо какого-то генерала, который никогда в жизни в Украине не был, для независимого суда не является значимым доказательством», - добавляет он.

Судьи ждут

За пять месяцев существования статьи о «фейках» по ней было вынесено четыре приговора - все обвинительные, но с разным наказанием. Самый жесткий приговор получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов - семь лет лишения свободы.

Жителя Оренбурга приговорили к восьми месяцам исправительных работ, житель Забайкалья получил штраф в миллион рублей, а ялтинец - пять лет условного срока.