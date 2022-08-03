Шахматная олимпиада: мужская сборная Эстонии проиграла Украине

В матче с Парагваем победу удалось одержать только Маргарет Олде; Май Нарва проиграла, а Трийн Нарва и София Блохин свели свои поединки к ничьей.

Мужская сборная Эстонии проиграла со счетом 0,5:3,5. Ничьей добился игравший с входящим в число ста лучших шахматистов мира Андреем Волокитиным Кирилл Чукавин, а Калле Кийку, Александру Володину и Андрею Шишкову пришлось признать поражение.