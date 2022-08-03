На проходящей в индийском городе Ченнаи шахматной олимпиаде в пятом туре женская сборная Эстонии сыграла вничью с Парагваем, а мужская национальная команда потерпела поражение от Украины, сообщает rus.err.
Шахматная олимпиада: мужская сборная Эстонии проиграла Украине
Шахматная олимпиада: мужская сборная Эстонии проиграла Украине
В матче с Парагваем победу удалось одержать только Маргарет Олде; Май Нарва проиграла, а Трийн Нарва и София Блохин свели свои поединки к ничьей.
Мужская сборная Эстонии проиграла со счетом 0,5:3,5. Ничьей добился игравший с входящим в число ста лучших шахматистов мира Андреем Волокитиным Кирилл Чукавин, а Калле Кийку, Александру Володину и Андрею Шишкову пришлось признать поражение.
Мужская национальная команда занимает 90-е место и в среду встретится с Ливаном, женская сборная Эстонии находится на 24-й позиции и в среду сыграет с Бельгией.