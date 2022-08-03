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Шахматная олимпиада: мужская сборная Эстонии проиграла Украине

rus.postimees.ee
Шахматная олимпиада: мужская сборная Эстонии проиграла Украине
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Шахматная олимпиада 2022, индийский гроссмейстер обдумывает ход в игре с представителем Эстонии.
Шахматная олимпиада 2022, индийский гроссмейстер обдумывает ход в игре с представителем Эстонии. Фото: IDREES MOHAMMED

На проходящей в индийском городе Ченнаи шахматной олимпиаде в пятом туре женская сборная Эстонии сыграла вничью с Парагваем, а мужская национальная команда потерпела поражение от Украины, сообщает rus.err.

В матче с Парагваем победу удалось одержать только Маргарет Олде; Май Нарва проиграла, а Трийн Нарва и София Блохин свели свои поединки к ничьей.

Мужская сборная Эстонии проиграла со счетом 0,5:3,5. Ничьей добился игравший с входящим в число ста лучших шахматистов мира Андреем Волокитиным Кирилл Чукавин, а Калле Кийку, Александру Володину и Андрею Шишкову пришлось признать поражение.

Мужская национальная команда занимает 90-е место и в среду встретится с Ливаном, женская сборная Эстонии находится на 24-й позиции и в среду сыграет с Бельгией.

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