Нередко во время отпуска пропадают вещи. Часто это может быть связано как с кражей, так и с рассеянностью. Руководитель подразделения платежных карт Luminor Григорий Илькевич рассказывает, что делать, если в отпуске пропал кошелек с банковской картой.
Что делать, если вы потеряли банковскую карту в отпуске?
Банки ежедневно сталкиваются с обращениями по потерям и кражам платежных карт. «Таких случаев сотни в месяц, потеря или истечение срока действия карты – довольно частое явление», – заверил Илькевич.
Но что делать, если карта неожиданно пропала во время зарубежной поездки? «Если клиент попал в беду, существует множество способов, с помощью которых банк может помочь. Первое, что необходимо сделать, это сообщить банку о потере – после этого можно действовать дальше», – подчеркнул он. Это особенно важно, чтобы избежать непредвиденных операций с картой.
Банк также может помочь, если во время поездки что-то пойдет не так, например, оплата брони отеля или услуги. «Бывают случаи, когда плата за обслуживание случайно взимается дважды, и у клиента заканчивается лимит платежей. Здесь также можно связаться с банком и попросить срочно увеличить лимит».
Банковскую карту никогда не следует передавать официанту или официантке, что является обычной практикой во многих странах. «Если платежный терминал находится в другом месте, и официант не может принести его вам, вы должны встать и пойти с официантом. Было много случаев, когда официант копировал данные платежной карты, крал их и впоследствии использовал злонамеренно», – сказал он.
К счастью, сегодня существуют и более простые способы защиты от краж. Все больше людей предпочитают совершать транзакции с помощью Apple Pay или Google Pay, прикладывая смартфон или часы к платежному терминалу вместо банковской карты. Если банковская карта утеряна, но смарт-платежи активированы, вы можете совместно с вашим банком найти способ обеспечить возможность оплачивать услуги во время путешествия.
Поэтому при путешествии следует рассмотреть все варианты. «Я бы определенно рекомендовал брать с собой как дебетовые, так и кредитные карты, иметь определенную сумму наличных и по возможности использовать Apple Pay или Google Pay», – сказал руководитель отдела платежных карт Luminor.