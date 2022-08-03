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Что делать, если вы потеряли банковскую карту в отпуске?

rus.postimees.ee
Что делать, если вы потеряли банковскую карту в отпуске?
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Банковские карты. Фото иллюстративное.
Банковские карты. Фото иллюстративное. Фото: AIVAR AOTÄHT/SAKALA

Нередко во время отпуска пропадают вещи. Часто это может быть связано как с кражей, так и с рассеянностью. Руководитель подразделения платежных карт Luminor Григорий Илькевич рассказывает, что делать, если в отпуске пропал кошелек с банковской картой.

Банки ежедневно сталкиваются с обращениями по потерям и кражам платежных карт. «Таких случаев сотни в месяц, потеря или истечение срока действия карты – довольно частое явление», – заверил Илькевич.

Но что делать, если карта неожиданно пропала во время зарубежной поездки? «Если клиент попал в беду, существует множество способов, с помощью которых банк может помочь. Первое, что необходимо сделать, это сообщить банку о потере – после этого можно действовать дальше», – подчеркнул он. Это особенно важно, чтобы избежать непредвиденных операций с картой.

Банк также может помочь, если во время поездки что-то пойдет не так, например, оплата брони отеля или услуги. «Бывают случаи, когда плата за обслуживание случайно взимается дважды, и у клиента заканчивается лимит платежей. Здесь также можно связаться с банком и попросить срочно увеличить лимит».

Банковскую карту никогда не следует передавать официанту или официантке, что является обычной практикой во многих странах. «Если платежный терминал находится в другом месте, и официант не может принести его вам, вы должны встать и пойти с официантом. Было много случаев, когда официант копировал данные платежной карты, крал их и впоследствии использовал злонамеренно», – сказал он.

К счастью, сегодня существуют и более простые способы защиты от краж. Все больше людей предпочитают совершать транзакции с помощью Apple Pay или Google Pay, прикладывая смартфон или часы к платежному терминалу вместо банковской карты. Если банковская карта утеряна, но смарт-платежи активированы, вы можете совместно с вашим банком найти способ обеспечить возможность оплачивать услуги во время путешествия.

Поэтому при путешествии следует рассмотреть все варианты. «Я бы определенно рекомендовал брать с собой как дебетовые, так и кредитные карты, иметь определенную сумму наличных и по возможности использовать Apple Pay или Google Pay», – сказал руководитель отдела платежных карт Luminor.

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