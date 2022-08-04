Чт, 4.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Эркки Баховски ⟩ Страх перед беженцами не оправдан

Эркки Баховски
Страх перед беженцами не оправдан
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Comments
Эркки Баховски, редактор отдела мнений газеты "Postimees"
Эркки Баховски, редактор отдела мнений газеты "Postimees" Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

Европейская комиссия в 2015 году планировала на основе квот перераспределить 160 000 беженцев из Италии и Греции в страны Европейского союза. Эстония была готова принять 550 человек. Цифры варьировались, поскольку сама комиссия сначала занималась меньшим количеством беженцев. В итоге Эстония разместила у себя около сотни человек, пишет журналист Эркки Баховски.

Конечно, Еврокомиссия допустила ошибку, запустив систему механически назначаемых квот без учета мнений государств-членов ЕС. Произошло это в том числе и благодаря активной позиции бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Германия сама готова была принимать всех, кто был положен ей по квоте, и ожидала симметричных мер от других коллег по ЕС.

Неудивительно, что многие страны ощетинились. А в Великобритании чашу весов в пользу Брекзита склонило, возможно, именно это памятное решение Меркель. Подобно другим членам ЕС, Эстония также не согласилась с первоначальной квотой, которая превышала для нашей небольшой страны 1000 человек.

Когда комиссия допустила ошибку с закручиванием гаек, их тут же принялись откручивать в другую сторону. Что бы случилось, если в Эстонию прибыли несколько сотен беженцев, например, из Сирии? Эстонская культура и эстонский язык оказались бы под угрозой, резко возросла бы преступность, количество рабочих мест сократилось бы. Этот довод усиливался также тем, что они просто ничего не делают и паразитируют на социальных пособиях и так далее.

Сейчас в Эстонии около 45 000 украинских военных беженцев. Давайте на мгновение представим, что в 2015 году была бы произнесена такая цифра. В 2015 году в журнале Der Spiegel кто-то вычитал, будто комиссия установила квоту для Эстонии в 10 000 человек. Тогда это казалось концом света, начиналась паника.

При этом обратим внимание на то, что речь идет о беженцах и просителях убежища. 160 000 беженцев в Греции и Италии уже прошли первую проверку и находились в лагерях. Украинцы прибывают в Эстонию напрямую, иногда даже через Россию, но на их пути нет никаких фильтрационных лагерей.

У страха глаза велики. Конечно, число беженцев из Украины не может расти бесконечно, и предстоящий отопительный период, начало учебы в школах осенью, подорожание всего и очередная волна коронавируса обязательно усугубят проблемы из-за новоприбывших. Конечно, украинцы – не сирийцы, но культурные различия тем не менее нужно учитывать.

Однако цифры говорят сами за себя. Я не скажу за всех, но эти 45 000 украинских военных беженцев мою жизнь не изменили. Не они подняли цены на бензин и коммунальные услуги. Не они довели курс евро до уровня доллара. Все это следствия войны в Украине, по крайней мере отчасти, но войну начали не беженцы. Размышляя о своей безопасности, я думаю скорее о ракетах из России, чем о потенциальных нарушителях закона из Украины.

Интригующий вопрос заключается в том, подписала бы Эстония теперь план квот Европейской комиссии по распределению пострадавших, если бы такой вопрос возник. На сегодняшний день, по данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), из Украины в Европу уехало более пяти миллионов человек. Поставим цифры рядом: 5 650 272 и 160 000. Как ощущения?

Ключевые слова
Наверх