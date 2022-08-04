Европейская комиссия в 2015 году планировала на основе квот перераспределить 160 000 беженцев из Италии и Греции в страны Европейского союза. Эстония была готова принять 550 человек. Цифры варьировались, поскольку сама комиссия сначала занималась меньшим количеством беженцев. В итоге Эстония разместила у себя около сотни человек, пишет журналист Эркки Баховски.
Эркки Баховски ⟩ Страх перед беженцами не оправдан
Конечно, Еврокомиссия допустила ошибку, запустив систему механически назначаемых квот без учета мнений государств-членов ЕС. Произошло это в том числе и благодаря активной позиции бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Германия сама готова была принимать всех, кто был положен ей по квоте, и ожидала симметричных мер от других коллег по ЕС.
Неудивительно, что многие страны ощетинились. А в Великобритании чашу весов в пользу Брекзита склонило, возможно, именно это памятное решение Меркель. Подобно другим членам ЕС, Эстония также не согласилась с первоначальной квотой, которая превышала для нашей небольшой страны 1000 человек.
Когда комиссия допустила ошибку с закручиванием гаек, их тут же принялись откручивать в другую сторону. Что бы случилось, если в Эстонию прибыли несколько сотен беженцев, например, из Сирии? Эстонская культура и эстонский язык оказались бы под угрозой, резко возросла бы преступность, количество рабочих мест сократилось бы. Этот довод усиливался также тем, что они просто ничего не делают и паразитируют на социальных пособиях и так далее.
Сейчас в Эстонии около 45 000 украинских военных беженцев. Давайте на мгновение представим, что в 2015 году была бы произнесена такая цифра. В 2015 году в журнале Der Spiegel кто-то вычитал, будто комиссия установила квоту для Эстонии в 10 000 человек. Тогда это казалось концом света, начиналась паника.
При этом обратим внимание на то, что речь идет о беженцах и просителях убежища. 160 000 беженцев в Греции и Италии уже прошли первую проверку и находились в лагерях. Украинцы прибывают в Эстонию напрямую, иногда даже через Россию, но на их пути нет никаких фильтрационных лагерей.
У страха глаза велики. Конечно, число беженцев из Украины не может расти бесконечно, и предстоящий отопительный период, начало учебы в школах осенью, подорожание всего и очередная волна коронавируса обязательно усугубят проблемы из-за новоприбывших. Конечно, украинцы – не сирийцы, но культурные различия тем не менее нужно учитывать.
Однако цифры говорят сами за себя. Я не скажу за всех, но эти 45 000 украинских военных беженцев мою жизнь не изменили. Не они подняли цены на бензин и коммунальные услуги. Не они довели курс евро до уровня доллара. Все это следствия войны в Украине, по крайней мере отчасти, но войну начали не беженцы. Размышляя о своей безопасности, я думаю скорее о ракетах из России, чем о потенциальных нарушителях закона из Украины.
Интригующий вопрос заключается в том, подписала бы Эстония теперь план квот Европейской комиссии по распределению пострадавших, если бы такой вопрос возник. На сегодняшний день, по данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), из Украины в Европу уехало более пяти миллионов человек. Поставим цифры рядом: 5 650 272 и 160 000. Как ощущения?