Эркки Баховски ⟩ Страх перед беженцами не оправдан

Конечно, Еврокомиссия допустила ошибку, запустив систему механически назначаемых квот без учета мнений государств-членов ЕС. Произошло это в том числе и благодаря активной позиции бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Германия сама готова была принимать всех, кто был положен ей по квоте, и ожидала симметричных мер от других коллег по ЕС.

Неудивительно, что многие страны ощетинились. А в Великобритании чашу весов в пользу Брекзита склонило, возможно, именно это памятное решение Меркель. Подобно другим членам ЕС, Эстония также не согласилась с первоначальной квотой, которая превышала для нашей небольшой страны 1000 человек.

Когда комиссия допустила ошибку с закручиванием гаек, их тут же принялись откручивать в другую сторону. Что бы случилось, если в Эстонию прибыли несколько сотен беженцев, например, из Сирии? Эстонская культура и эстонский язык оказались бы под угрозой, резко возросла бы преступность, количество рабочих мест сократилось бы. Этот довод усиливался также тем, что они просто ничего не делают и паразитируют на социальных пособиях и так далее.

Сейчас в Эстонии около 45 000 украинских военных беженцев. Давайте на мгновение представим, что в 2015 году была бы произнесена такая цифра. В 2015 году в журнале Der Spiegel кто-то вычитал, будто комиссия установила квоту для Эстонии в 10 000 человек. Тогда это казалось концом света, начиналась паника.