Организация здравоохранения в тюрьмах будет согласована с единой системой здравоохранения

«Целью поправки является передача средств на оказание медицинских услуг заключенным в Больничную кассу, а также организация медицинских услуг таким образом, чтобы они оказывались учреждением здравоохранения, расположенным на территории тюрьмы, которое имеет для этого необходимые возможности и знания. Для этого мы также передадим Министерству социальных дел средства, необходимые для осуществленя услуги», – заявила министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.

«Это также снизит раздробленность финансирования здравоохранения, предоставление услуг станет более эффективным, а медицинские услуги в тюрьмах станут частью единой национальной системы здравоохранения», – добавила министр.

Перед подачей законопроекта было проведено несколько встреч с Министерством социальных дел, в конце прошлого года было решено действовать сообща. Следуя замыслу развития, в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Больничной кассой, сегодня была сформулирована поправка, которая отделяет оказание медицинской помощи от задач тюрьмы, а Министерство юстиции больше не будет управлять отдельной системой здравоохранения примерно на 2000 человек.

Более ста сотрудников тюремных медицинских отделов, в том числе семейные врачи, врачи общей практики, медсестры, психиатры, стоматологи, офтальмологи, неврологи, хирурги и многие другие врачи перейдут в поле правления Министерства социальных дел.