С 16 января 2023 года планируется объединить оказание медицинских услуг заключенным с единой системой здравоохранения, координируемой Больничной кассой. Прежде медицинское обслуживание в тюрьмах организовывало и обеспечивало Министерство юстиции.
Организация здравоохранения в тюрьмах будет согласована с единой системой здравоохранения
«Целью поправки является передача средств на оказание медицинских услуг заключенным в Больничную кассу, а также организация медицинских услуг таким образом, чтобы они оказывались учреждением здравоохранения, расположенным на территории тюрьмы, которое имеет для этого необходимые возможности и знания. Для этого мы также передадим Министерству социальных дел средства, необходимые для осуществленя услуги», – заявила министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.
«Это также снизит раздробленность финансирования здравоохранения, предоставление услуг станет более эффективным, а медицинские услуги в тюрьмах станут частью единой национальной системы здравоохранения», – добавила министр.
Перед подачей законопроекта было проведено несколько встреч с Министерством социальных дел, в конце прошлого года было решено действовать сообща. Следуя замыслу развития, в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Больничной кассой, сегодня была сформулирована поправка, которая отделяет оказание медицинской помощи от задач тюрьмы, а Министерство юстиции больше не будет управлять отдельной системой здравоохранения примерно на 2000 человек.
Более ста сотрудников тюремных медицинских отделов, в том числе семейные врачи, врачи общей практики, медсестры, психиатры, стоматологи, офтальмологи, неврологи, хирурги и многие другие врачи перейдут в поле правления Министерства социальных дел.
«Важно сказать, что качество медицинской помощи и частота ее оказания в результате не изменятся – большая часть медицинских услуг будет по-прежнему предоставляться на территории тюрьмы на основе медицинских услуг, которые предоставляются в обществе», – сказала Данильсон-Ярг.
Медицинское отделение тюрьмы обеспечивает заключенным общую амбулаторную и специализированную медицинскую помощь, есть возможность оказания и стационарных медицинских услуг. Если заключенному требуется лечение, которое не может быть оказано в тюрьме, его направляют на лечение в обычную больницу.
В дополнение к обычному специальному и общему медицинскому обслуживанию все поступающие в тюрьму заключенные проходят первичный медицинский осмотр, в ходе которого оценивается состояние здоровья осужденного и назначается дальнейшее лечение.
Даже после изменений Министерство юстиции и тюрьмы продолжат заниматься своими основными задачами, которые заключаются в ресоциализации и надзоре за заключенными. В области медицины учреждениям здравоохранения предоставляется необходимый вклад в организацию медицинских услуг в тюрьмах, международное сотрудничество в отношении специфики организации здравоохранения в тюрьмах и обеспечение необходимых условий для оказания медицинских услуг заключенным.