Мнение ⟩ Эстония – страна стартапов без стратегии развития?

Помимо чисто энергетических проблем, важным следствием этих процессов является инфляционное давление на деловую среду Эстонии. Растут издержки на оплату труда и на связанные с ней налоги. Здесь стоит упомянуть такую особенность Эстонии, как отсутствие «эффекта масштаба». Из-за очень небольшого населения объемы продаж товаров и услуг в Эстонии в абсолютных цифрах весьма невелики, поэтому на цены в итоге сильно влияют высокие «постоянные затраты». Речь идет, в частности, о затратах на менеджмент, аренду, рекламу, финансовый учет – они почти не зависят от объемов продаж и равномерно распределяются на каждую единицу товара, делая цены в среднем выше, чем в странах с большими рынками сбыта.

Таким образом, для Эстонии ситуация на рынке труда и связанные с ней факторы, такие как налогообложение и миграционное законодательство, критична. Миграционные барьеры порождают дефицит на рынке труда для квалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, влияет на рост заработных плат (подгоняемых также инфляцией). В итоге пропорционально возрастают и налоговые платежи в фонды оплаты труда, что приводит к существенному возрастанию «полной стоимости сотрудника для компании», которая представляет собой сумму заработной платы и налогов, что на нее уплачены.