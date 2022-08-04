События последнего полугодия в Эстонии принято считать экономическим кризисом, который вызван дефицитом энергоресурсов и очень высокой инфляцией. Понятно, что одно порождает другое, а Эстония – страна, исключительно зависимая от мировых цен на углеводороды и очень страдающая от ситуации на рынке энергоносителей, пишет владелец Admiral Markets Александр Цихилов.
Мнение ⟩ Эстония – страна стартапов без стратегии развития?
Не добавляет оптимизма и ситуация с курсом евро относительно доллара. Недавно эти две валюты пришли к паритету, что означает удешевление евро на 10-20 процентов от средних значений последних десятилетий. И падение евро продолжается. Если прибавить сюда еще и инфляцию за последний год, то окажется, что стоимость импорта товаров и услуг из-за пределов ЕС выросла на 30-40 процентов! Это еще одна существенная причина роста цен в Эстонии.
Особенность эстонской экономики в том, что у нас преобладают сервисные компании с высокомаржинальными продуктами, а не промышленность. Отчасти поэтому, в отличие, например, от Германии, энергетический кризис в Эстонии больше затрагивает не промышленный сектор, а обычные домохозяйства. Резкий рост цен на энергоносители создает серьезную угрозу дефицита топлива, особенно в приближающийся холодный сезон.
Выходом из этой ситуации для Эстонии может стать задействование местных сланцевых ресурсов, что неизбежно приведет к существенному превышению квот на выброс углекислого газа в атмосферу, а значит и к дополнительным затратам государства на приобретение этих самых расширенных квот.
О программе «зеленого поворота» в энергетике придется временно забыть, сосредоточившись на решении текущих проблем с отоплением. Но, помимо возросшего ущерба окружающей среде, это решение станет еще одним фактором, усиливающим инфляцию.
В данный момент уже не так важно, что именно стало причиной энергозависимости Эстонии от внешних ресурсов. Здесь можно было бы вспомнить и чрезмерную зарегулированность в сфере возобновляемой энергии, и нежелание государства обсуждать строительство атомной электростанции. В результате сейчас государству придется выплачивать приличные суммы субсидий домохозяйствам, чтобы они смогли пережить ближайшую зиму относительно комфортно. Безусловно, все эти меры не сделают инфляцию ниже, чем сейчас.
Помимо чисто энергетических проблем, важным следствием этих процессов является инфляционное давление на деловую среду Эстонии. Растут издержки на оплату труда и на связанные с ней налоги. Здесь стоит упомянуть такую особенность Эстонии, как отсутствие «эффекта масштаба». Из-за очень небольшого населения объемы продаж товаров и услуг в Эстонии в абсолютных цифрах весьма невелики, поэтому на цены в итоге сильно влияют высокие «постоянные затраты». Речь идет, в частности, о затратах на менеджмент, аренду, рекламу, финансовый учет – они почти не зависят от объемов продаж и равномерно распределяются на каждую единицу товара, делая цены в среднем выше, чем в странах с большими рынками сбыта.
Таким образом, для Эстонии ситуация на рынке труда и связанные с ней факторы, такие как налогообложение и миграционное законодательство, критична. Миграционные барьеры порождают дефицит на рынке труда для квалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, влияет на рост заработных плат (подгоняемых также инфляцией). В итоге пропорционально возрастают и налоговые платежи в фонды оплаты труда, что приводит к существенному возрастанию «полной стоимости сотрудника для компании», которая представляет собой сумму заработной платы и налогов, что на нее уплачены.
Именно этот показатель в большей степени характеризует конкурентоспособность Эстонии по сравнению с рынками труда других стран как в ЕС, так и за его пределами. Следует констатировать, что сейчас конкурентоспособность Эстонии стремительно снижается и в скором времени может быть окончательно утрачена. Это же касается имиджа «страны стартапов», поскольку создание команд разработчиков новых цифровых продуктов именно в Эстонии потеряет какой-либо экономический смысл.
Еще одним значимым фактором, поддерживающим инфляцию, является пришедший за последние годы в Эстонию политический популизм. Некоторые политические партии взяли на вооружение незамысловатые приемы заигрывания с электоратом, которые помогают им собрать больше голосов на выборах, но очень серьезно отягощают государственный бюджет, находящийся в опасной зоне дефицита. Метод покрытия недостатка бюджетных средств прост – это повышение налогов, что тоже отрицательно сказывается на конкурентоспособности страны. А без этого качества развивать экономику крайне затруднительно.
Тут самое время задаться вопросом: какой стратегией руководствуется правительство страны последние десять лет? Со стороны создается впечатление, что стратегии нет вовсе. Даже если она есть где-то в виде документа на большом столе под сукном, правительство явно не считает нужным ему следовать. Пока оно лишь реагирует на происходящие события, но движения по какому-то заранее намеченному плану не просматривается. И происходящее сейчас в экономике Эстонии является прямым следствием этой политики.