ФОТО ⟩ Под покровом ночи подожгли экскаватор, которым демонтировали советскую гаубицу

Около двух часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение о горящем экскаваторе, после чего спасатели выехали на место, чтобы потушить машину. Сообщение о возгорании поступило в полицию в 02:30. «Для выяснения более точных обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье 203, которая касается повреждения и уничтожения имущества», – уточнили в пресс-службе полиции.

Во вторник Eesti Energia сняла гаубицу Красной Армии с постамента возле электростанции в Аувере и доставила ее в Военный музей Синимяэ, пишет «Северное побережье». О планах были проинформированы менеджер по коммуникациям предприятия и сотрудники.

«Поскольку Eesti Energia планирует обновить стоянки у заводов, для помощи в работе был заказан экскаватор, который вчера также использовался для толкания грузовика с гаубицей», – пояснила менеджер по коммуникации Eesti Energia. К ночи гаубицу убрали, грузовик с ней уехал, но экскаватор остался стоять на месте.