После начала войны в Украине с незавидной регулярностью не своей смертью умирают высокопоставленные лица крупных российских компаний. Лидирует в траурном списке «Газпром». Правоохранительные органы списывают все на суицид и не говорят о криминале. Однако эксперты рассказали Rus.Postimees, что покойные «слишком много знали».
Слишком много знали? Почему погибают топ-менеджеры крупных российских компаний
Почти десять негритят
Первое упоминание о смерти менеджера «Газпрома» датируется концом января 2022 года. В коттеджном поселке под Санкт-Петербургом, который называют «гнездом Газпрома», в ванной собственного особняка был найден зарезанным руководитель транспортной службы в компании «Газпром инвест» 60-летний Леонид Шульман. Рядом с ним лежала записка, доподлинное содержание которой не известно.
На следующий день после военного вторжения России в Украину в гараже был найден повешенным 61-летний Александр Тюляков, заместитель генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) «Газпрома» по корпоративной безопасности. Как отмечают эксперты, эта структура является по сути казначейством всей госмонополии.
Через несколько дней, в начале марта, также в гараже своего особняка в британском графстве Суррей повесился 66-летний Михаил Уотфорд. Миллиардер украинского происхождения напрямую не был связан с «Газпромом», однако состояние он сколотил на нефти и газе, став в 1999 году акционером ОАО «Нефтехимик Прикарпатья».
В конце марта в Нижнем Новгороде были найдены убитыми предприниматель Василий Мельников, его супруга Галина и два их маленьких сына. Все они погибли от ножевых ранений. Бизнесмену принадлежала компания по поставкам медицинского оборудования и материалов для лабораторий «МедСтом».
18 апреля в Москве с огнестрельными ранениями были обнаружены тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» 51-летнего Владислава Аваева и двух членов его семьи, жены и дочери.
Буквально через три дня в Испании на вилле был найден мертвым бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня. Рядом с телом были обнаружены топор и нож. Убиты были также жена и дочь Протосени. По словам известного нефтегазового эксперта Михаила Крутихина, Протосеня был связан не только с «Новатэком», но и с «Газпромом», а отпечатков пальцев бизнесмена на орудии убийства не оказалось.
В мае в Подмосковье в частном доме был обнаружен мертвым бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин. Он якобы умер от сердечной недостаточности. Почти все остальные эпизоды Следственный комитет РФ характеризовал как суициды, в ряде случаев – с предшествующим убийством своих близких.
Лето не стало исключением в череде загадочных смертей топов, связанных с Россией. 16 июня тело бывшего гендиректора «Росвооружения», 64-летнего Алексея Огарева, было обнаружено в элитном коттеджном поселке «Балатон» Одинцовского района. Следствие предварительно решило, что смерть Огарева не носила криминального характера.
4 июля в собственном бассейне якобы застрелился 61-летний Юрий Воронов, гендиректор логистической компании «Астра-Шиппинг». Она специализируется на подрядах «Газпрома».
Секреты корпорации
Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин не исключает, что некоторых бывших топ-менеджеров «Газпрома» кто-то заподозрил в том, что они начнут говорить и раскрывать корпоративные секреты. «Газпром – очень секретная компания. Более закрытая, чем аппарат ЦК КПСС в советское время, – поясняет Крутихин. – У них даже не существует названий подразделений, только номера. Как у покойников бирка на пальце ноги».
Аналитик утверждает, что служба безопасности «Газпрома» тщательно следит за своими сотрудниками, тем более высокопоставленными. «Я не исключаю, что военная обстановка, как и отъезд за границу многих носителей информации, может активизировать усилия службы безопасности "Газпрома" по нейтрализации таких возможных утечек, – говорит Михаил Крутихин. – Я знаю случаи еще в допутинское время, когда для людей, связанных с "Газпромом", существовала реальная угроза за раскрытие информации. Я тогда работал в американской компании. Мы послали в район, где действовал "Газпром", своего сотрудника, а он там накопал некоторую информацию. Но ему в итоге пришлось оттуда бежать, потому что возникла прямая угроза его жизни».
«Реальная подоплека этих смертей широкой публике неизвестна, – говорит экономист Андрей Мовчан. – Думаю, что ноги растут из достаточно сложной и запутанной для внешнего наблюдателя системы принятия решений о расходах "Газпрома", через какие организации они делаются, где хранятся деньги».
По словам Мовчана, «Газпром» как большая корпорация тратит огромные деньги на строительство, реконструкцию, инспекции, маркетинг и так далее. «В последнее время было несколько супер-мегапроектов, таких как "Сила Сибири" (газопровод в Китай – прим. ред.) или "Северный поток" (газопровод в Германию, вторая часть которого была достроена, но так и не введена в эксплуатацию из-за войны – прим. ред.), – перечисляет Андрей Мовчан. – Это проекты, по которым шли миллиарды долларов через сложные цепочки, в том числе в Европе. Естественно, некоторое количество топ-менеджеров "Газпрома" задействовано в движении денег».
Война с утечками
Мовчан предполагает, что лишние свидетели подобных мафиозных операций, которые отработали свои задачи, просто становятся никому не нужны.
«Работа сделана, трубы построены. Люди, которые работали над движением денег, для этого больше не нужны, но они много знают, – поясняет экономист. – Кроме того, резкое ухудшение отношений между РФ и Европой может стать поводом для дополнительных расследований, и знания этих менеджеров могут стать опасными».
Крутихин затруднился сказать, сколько ртов и как затыкается в корпорации, однако и он уверен, что рты в корпорации затыкают. «Сотрудники компании, которые работали на освоении Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, которое первым дает газ в "Силу Сибири", были возмущены тем, что творится в компании, – привел один из примеров нефтегазовый эксперт. – Стали раскрывать секреты, рассказывать о назначении руководителями буровых подразделений тех, кто никакого отношения не имел к этой профессии, но был родственником топ-менеджеров "Газпрома"». Один из недовольных сотрудников даже записал речь одного из высокопоставленных менеджеров «Газпрома», потом запись этих слов попала в интернет. «Всех этих людей отстранили от доступа к информации. Кровавых расправ не было, но это было лет пять назад», – сообщил Михаил Крутихин.
По его словам, обстановка в «Газпроме» стала еще более нервной, чем она была всегда. Доходы падают. Bloomberg даже предсказывает компании дефолт. Подразделения «Газпрома», особенно заграничные, которые служили инструментами для отмывания денег и работы различных коррупционных схем, вдруг попадают вместе со всей документацией под контроль иностранных правительств. Могут раскрыться иные корпоративные тайны. Поэтому и стали прибегать к крайним мерам.
«Мы же видели, как травят и убивают оппозиционеров, – поясняет Крутихин. – Все эти случаи от "полония" до "новичка". Помните, как убили Немцова? Все камеры были повернуты в другую сторону, но руководитель следственной группы сразу же объявил, что версию о причастности спецслужб к этому убийству исключили. И все встает на свои места. Сами и признались», – считает Крутихин.
Андрей Мовчан полагает, что в самой России ситуация со смертями является триггером войны за передел, которая только начинается. И в этой войне обвинение в предательстве, которое выражается в том, что часть «народных» денег выводилась в Европу, будет играть большую роль. «Свидетелей этого "предательства", конечно, лучше не иметь», – рассуждает экономист.
По прогнозам Михаила Крутихина, «Газпром» будет не в состоянии расплатиться с держателями его евробондов и других ценных бумаг. В соответствии с политикой российского руководства компания уходит из своей главной рыночной ниши – европейского газового рынка. Сейчас всей Европе «Газпром» угрожает отключением газа. И если какие-то сотрудники компании, владеющие секретами, захотят уехать или начнут говорить, череда трагических смертей продолжится.
Андрей Мовчан при этом уверен, что российские силовики и впредь не найдут в этих смертях криминальных следов. «Просто потому, что эта история не их уровня, – поясняет Мовчан. – Наказывать или не наказывать заказчиков таких расправ – не их епархия. К тому же они могут и сами быть участниками этих событий как заинтересованная сторона».