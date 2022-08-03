Слишком много знали? Почему погибают топ-менеджеры крупных российских компаний

По словам Мовчана, «Газпром» как большая корпорация тратит огромные деньги на строительство, реконструкцию, инспекции, маркетинг и так далее. «В последнее время было несколько супер-мегапроектов, таких как "Сила Сибири" (газопровод в Китай – прим. ред. ) или "Северный поток" (газопровод в Германию, вторая часть которого была достроена, но так и не введена в эксплуатацию из-за войны – прим. ред. ), – перечисляет Андрей Мовчан. – Это проекты, по которым шли миллиарды долларов через сложные цепочки, в том числе в Европе. Естественно, некоторое количество топ-менеджеров "Газпрома" задействовано в движении денег».

Война с утечками

«Работа сделана, трубы построены. Люди, которые работали над движением денег, для этого больше не нужны, но они много знают, – поясняет экономист. – Кроме того, резкое ухудшение отношений между РФ и Европой может стать поводом для дополнительных расследований, и знания этих менеджеров могут стать опасными».

Крутихин затруднился сказать, сколько ртов и как затыкается в корпорации, однако и он уверен, что рты в корпорации затыкают. «Сотрудники компании, которые работали на освоении Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, которое первым дает газ в "Силу Сибири", были возмущены тем, что творится в компании, – привел один из примеров нефтегазовый эксперт. – Стали раскрывать секреты, рассказывать о назначении руководителями буровых подразделений тех, кто никакого отношения не имел к этой профессии, но был родственником топ-менеджеров "Газпрома"». Один из недовольных сотрудников даже записал речь одного из высокопоставленных менеджеров «Газпрома», потом запись этих слов попала в интернет. «Всех этих людей отстранили от доступа к информации. Кровавых расправ не было, но это было лет пять назад», – сообщил Михаил Крутихин.