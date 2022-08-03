Новая реальность приносит неожиданный спрос на деньги

Поначалу изменения могут показаться заемщику далекими: сейчас процентную ставку повышает Европейский центральный банк. Но обычно эти повышения рано или поздно достигают всех заемщиков. Один эффект уже присутствует: рост Euribor. Если в июне он был равен нулю, то сегодня он на уровне 0,654. В начале года это было еще -0,5%, хотя эстонские банки не распознали знак минус и посчитали его равным нулю.