Новая реальность приносит неожиданный спрос на деньги

Долгое время закон заключался в том, что проценты по жилищному кредиту были согласованы с банком. Тот факт, что Euribor был положительный , годами ничего не значил, потому что он в конце концов был равен нулю. Однако сейчас ситуация полностью изменилась, и жизнь заемщиков жилищных кредитов становится все более горькой.
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Поначалу изменения могут показаться заемщику далекими: сейчас процентную ставку повышает Европейский центральный банк. Но обычно эти повышения рано или поздно достигают всех заемщиков. Один эффект уже присутствует: рост Euribor. Если в июне он был равен нулю, то сегодня он на уровне 0,654. В начале года это было еще -0,5%, хотя эстонские банки не распознали знак минус и посчитали его равным нулю.
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