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Новая реальность приносит неожиданный спрос на деньги

Лийна Лакс
, экономический журналист
Новая реальность приносит неожиданный спрос на деньги
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Заемщикам теперь приходится иметь дело с более высокими ежемесячными платежами, чтобы получить ключи от квартиры. На фото изображены новостройки в Ноблесснере.
Заемщикам теперь приходится иметь дело с более высокими ежемесячными платежами, чтобы получить ключи от квартиры. На фото изображены новостройки в Ноблесснере. Фото: Sander Ilvest

Долгое время закон заключался в том, что проценты по жилищному кредиту были согласованы с банком. Тот факт, что Euribor был положительный , годами ничего не значил, потому что он в конце концов был равен нулю. Однако сейчас ситуация полностью изменилась, и жизнь заемщиков жилищных кредитов становится все более горькой.

Поначалу изменения могут показаться заемщику далекими: сейчас процентную ставку повышает Европейский центральный банк. Но обычно эти повышения рано или поздно достигают всех заемщиков. Один эффект уже присутствует: рост Euribor. Если в июне он был равен нулю, то сегодня он на уровне 0,654. В начале года это было еще -0,5%, хотя эстонские банки не распознали знак минус и посчитали его равным нулю.

На данный момент новых заемщиков интересует одно: вырастут ли и проценты, установленные банком? Банки клянутся, что еще нет. «Такого плана на данный момент нет», – отвечает LHV Pank на вопрос.

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