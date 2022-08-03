В новой реальности растет спрос на деньги

Какова самая высокая маржа SEB, с которой в настоящее время выдаются жилищные кредиты, банк не сообщил, указав, что чем выше риски, тем выше процентная маржа. «Может также случиться так, что, если риски, связанные с клиентом или проектом, слишком высоки, то невозможно выдать кредит даже с более высокой процентной маржой. Мы видели, что такое решение часто защищает самого клиента», – сказала Коплимяэ.

Swedbank: смотрите только на Euribor

Региональный менеджер Swedbank по жилищным кредитам Анне Пяргма сказала, что не будет зацикливаться на примерах, поскольку при изменении Euribor доход заемщика не имеет значения.

Пяргма пояснила, что процентная ставка заемщика состоит из базовой процентной ставки, которая представляет собой шестимесячный Euribor, и маржи. Шестимесячный Euribor меняется каждые шесть месяцев. Маржа не меняется, если не вносятся изменения в кредитный договор, она может оставаться неизменной до конца срока кредита.

«Поэтому заемщики должны учитывать один показатель, а именно Euribor. Если Euribor повышается, платеж по кредиту также увеличивается, если Euribor падает, платеж по кредиту уменьшается. Например, если остаток по кредиту составляет 50 000 евро, а Euribor увеличивается на один процент, ежемесячный платеж по кредиту увеличится примерно на 25 евро», – сказала Пяргма.

Однако для большинства заемщиков жилья эта сумма довольно мала, поскольку, по данным Swedbank, средняя сумма жилищного кредита выросла до 103 000 евро.