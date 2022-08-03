Молдавские автобусные компании хотят открыть маршрут Кишинев-Таллинн

Агентство хочет, чтобы министерство выдало разрешения молдавской транспортной компании S.R.L. Паскари Павел-Транс и S.R.L. Нилком Прим. Согласно соглашению, заключенному в 2002 году между делегациями Министерства транспорта и коммуникаций Молдовы и Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, оператор линии не нуждается в местном партнере по договору.

Согласно представленному молдавским агентством маршрутному расписанию, автобус будет следовать через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, а в Эстонии, помимо Таллинна будет также останавливаться в Пярну и Хяядемеесте. В общей сложности поездка длиться около сорока часов, не считая перерывов на остановках. Билет из Кишинева в Таллин будет стоить 110 евро, а с остановкой в ​​Пярну — 100 евро.